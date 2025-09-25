Aéronautique: Latécoère remonte la pente au premier semestre

L'équipementier aéronautique français Latécoère, fournisseur d'Airbus et Boeing, a renoué avec la rentabilité opérationnelle au premier semestre 2025 et a considérablement diminué sa perte nette.

Le groupe a dégagé une marge brute d'exploitation de 5,9 % sur ses activités courantes sur les six premiers mois de l'année contre une marge négative de 0,5% pour la même période 2024.

"Je suis heureux de constater des résultats en amélioration au premier semestre 2025" grâce à la montée en cadence des clients, au développement des services après-vente et à la politique de maîtrise des coûts et d'optimisation de la trésorerie, a déclaré le directeur général du groupe André-Hubert Roussel dans un communiqué mercredi.

Le groupe reste en perte nette de 6,8 millions d'euros, mais celle-ci a fortement diminué par rapport au premier semestre 2024 (49,9 millions) tandis que le chiffre d'affaire à progressé de 6,4% à 375 millions d'euros durant la même période.

La dette a légèrement diminué, à 182 millions d'euros au 30 juin 2025 contre 201 millions un an plus tôt.

Latécoère fabrique des portes, fuselages, ailes, câblages et systèmes électroniques pour avions et satellites, et propose aussi de la maintenance et des services après-vente.

Pour le reste de l'année 2025, l'entreprise prévoit une amélioration de sa rentabilité et de ses flux de trésorerie, portée par la croissance des volumes et l’optimisation opérationnelle malgré les difficultés de la chaîne d’approvisionnement et les pressions inflationnistes.

L’entreprise estime être bien positionnée pour tirer parti de la forte demande sur les marchés civil, militaire et spatial, ainsi que sur les services après-vente.

Le groupe qui emploie 5.000 personnes dans 13 pays a réalisé en 2024 un chiffre d’affaires de 705,8 millions d’euros.