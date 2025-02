Aéronautique: Daher vend plus, mais peine à retrouver la rentabilité d'avant-Covid

( AFP / ERIC PIERMONT )

L'avionneur et équipementier aéronautique français Daher a annoncé mercredi avoir vendu 82 avions en 2024, et généré 1,8 milliard d'euros de chiffre d'affaires, mais regretté que sa rentabilité n'ait pas atteint les niveaux d'avant la pandémie de Covid-19.

Le plus ancien avionneur au monde encore en activité, 7e au monde en aviation générale et d’affaires, a livré 56 avions d'affaires mono-turbopropulseurs TBM et 25 Kodiak, avion tout terrain utilisé par des exploitants de taxis aériens, des entreprises et organisations humanitaires.

Plus de la moitié (55%) du chiffre d'affaires a été réalisé à l'étranger par le groupe familial qui emploie 14.000 collaborateurs dans 15 pays.

Les États-Unis ont été la principale région géographique avec 40 TBM vendus. Quatre TBM ont été destinés au marché brésilien, deux avions ont été livrés au Canada et un en Bolivie.

L’Europe a vu sa part de marché s'accroître en 2024 avec neuf livraisons: trois pour l'Allemagne, trois au Royaume-Uni, un pour Chypre, un pour la Suisse et un en République tchèque.

Les ventes d'avions ont progressé de 11% et le chiffre d'affaires, de 9% par rapport à 2023.

Le carnet de commandes représente 2,5 ans de chiffre d’affaires, selon Didier Kayat, PDG de Daher.

Au terme de son plan stratégique 2023-2027, le groupe entend dépasser 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires.

Didier Kayat a cité comme "un point de faiblesse" le fait de ne pas avoir "retrouvé la rentabilité d'avant le Covid", en raison d'une "une très importance inflation".

"Le Covid a été un vrai séisme et cela nous a touchés plus qu'on ne ne croyait", a souligné le PDG au cours d'une conférence de presse, sans dévoiler les performances financières du groupe, non coté.

Confronté à des difficultés pour recruter après la pandémie, Daher a toutefois réussi à embaucher 4.000 personnes au cours des deux dernières années et estime que la situation "s'est à peu près normalisée". "Il n'y a pas de désamour pour l'avion" en dépit de campagnes virulentes de "plane bashing" (dénigrement de l'aviation), s'est félicité Jérôme Leparoux, secrétaire général de Daher.

Didier Kayat a pour sa part estimé qu'il fallait continuer de "mettre des étoiles dans les yeux des enfants" en les faisant rêver de l'aviation, "un secteur qui a un avenir fabuleux".

Les émissions de CO2 du secteur aérien, concourant au réchauffement climatique, représentent quelque 3% du total des émissions au niveau mondial et environ 6% en France.