Aéronautique, armements : Macron demande aux industriels de la défense une "prise de risque accrue"

Tel est le message que doit communiquer Emmanuel Macron à neuf grands patrons du secteur, lors d'une réunion à l'Elysée. Objectif: produire davantage et plus rapidement, également pour préparer l'armée française en cas de conflit majeur.

Un avion Rafale, en 2018, décollant du porte-avions Charles de Gaulle ( AFP / CHRISTOPHE SIMON )

La défense doit passer à l'offensive. Dans le contexte du conflit armé en Ukraine, Emmanuel Macron doit réunir mardi 28 mars à l'Elysée les industriels du secteur pour faire le point sur le passage à une "économie de guerre", qu'il appelle de ses voeux, et pour les inciter à une "prise de risque accrue" notamment sur les exportations d'armements.

Le chef de l'Etat doit recevoir en début d'après-midi neuf grands patrons, dont Nicolas Chamussy (Nexter), Eric Trappier (Dassault Aviation), Pierre-Eric Pommellet (Naval Group), Patrice Caine (Thales) ou encore Guillaume Faury (Airbus), a annoncé lundi 27 mars la présidence à des journalistes.

Face au conflit mené par la Russie en Ukraine et à la nécessité d'envoyer toujours plus d'armes à Kiev, le président avait appelé en juin à passer à une "économie de guerre", c'est-à-dire permettre à l'industrie de défense de monter en puissance.

Plusieurs réunions avec les industriels ont eu lieu depuis avec le ministre des Armées Sébastien Lecornu. Cette fois c'est le chef de l'Etat qui les rencontre pour s'assurer qu'ils poursuivent leur "changement culturel", selon un conseiller.

Être "encore plus agressifs sur la conquête de clients"

"Le président va évidemment confirmer aux industriels que l'Etat va poursuivre cet effort de défense et donc on va continuer à investir dans des programmes nationaux", ce qui leur garantit une "visibilité s'agissant des commandes nationales", a-t-il expliqué.

De la part de l'Etat, cela signifie "une prise de risque accrue", qui va accélérer ses procédures et réduire ses cahiers des charges afin d'"obtenir plus, moins cher et plus vite", a détaillé l'Elysée.

Elle "doit s'accompagner chez les industriels eux-mêmes d'une prise de risque accrue à l'export", vers l'Union européenne "et bien au-delà", a estimé la présidence. "On demande aux industriels" d'être "encore plus agressifs sur la conquête de nouveaux clients export" pour "faire vivre dans la durée" ces matériels "que l'on a produit vite et en nombre".