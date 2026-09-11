Aérien: feu vert en République tchèque au rachat de Smartwings par Pegasus

( AFP / PHILIPPE HUGUEN )

L’Office tchèque de la concurrence (UOHS) a déclaré vendredi avoir autorisé Pegasus Airlines à racheter la compagnie aérienne tchèque Smartwings, alors que le transporteur turc à bas coût cherche à renforcer sa présence en Europe.

Pegasus avait annoncé en décembre dernier cet accord de 154 millions d’euros (179 millions de dollars) dans le cadre de son "expansion mondiale continue", en précisant que Smartwings conserverait son nom.

L’UOHS a indiqué dans un communiqué que son feu vert était conditionné à des mesures destinées à "préserver une concurrence effective".

"Ces engagements concernent principalement le transfert d’une partie des créneaux pour la saison estivale sur la ligne régulière Prague-Antalya à un autre transporteur aérien", a déclaré l’UOHS.

Smartwings exploite une flotte de 49 appareils proposant des vols réguliers vers 80 destinations. Elle opère depuis vingt ans.

Pegasus Airlines, fondée en 1990, exploitait principalement depuis Istanbul 158 liaisons vers 55 pays à la fin de l’année 2025, selon son site internet.