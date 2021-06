Aérien : alors que le trafic reprend, la santé mentale des pilotes inquiète

Face à la quantité exceptionnelle des éléments à prendre en compte avant la reprise du trafic, les compagnies aériennes négligent-elles la santé mentale de leur personnel ? Selon une étude relayée par The Guardian, les employés du secteur ont été nombreux à connaître des phases d'anxiété, de stress et de dépression au cours de la crise sanitaire qui les a contraints à rester au sol. Mais rare sont ceux à reconnaître le problème, encore moins à demander de l'aide, ce qui laisse craindre un véritable risque pour leur santé mentale comme pour la sécurité des vols.

Un projet du Trinity College de Dublin, qui se consacre à la santé mentale des personnels du secteur aérien, tire ainsi le signal d'alarme tandis que les compagnies programment de nouveau les vols à la chaîne et remplissent les agendas des pilotes et personnels naviguants. Depuis le Royaume-Uni, 1 841 vols ont été programmés à destination de la France, l'Italie, l'Espagne et la Grèce lors des deux dernières semaines de mai, soit une augmentation de 300 % par rapport à la première quinzaine.

Des pilotes en dépression avant le coronavirus

Outre la pression de reprendre comme avant leur activité, récupérer leur salaire et le cours de leur carrière, certains pilotes risquent de se sentir désemparés au moment de retrouver leur cockpit, selon les données analysées par l'étude. « L'enquête montre qu'un certain nombre de pilotes avaient des

... Lire la suite sur LePoint.fr