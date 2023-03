Ados en crise : conseils pour parents inquiets

« On n'interroge pas assez les enfants sur leurs états émotionnels », regrette le Pr Richard Delorme, chef du service de pédopsychiatrie à l'hôpital Robert-Debré (AP-HP). Certes, la crise d'adolescence existe, mais les parents doivent se faire confiance. « Par exemple, si un père ou une mère perçoit que son enfant a des idées suicidaires, en général c'est qu'il y pense déjà depuis très longtemps. Mais il le vit comme un secret, souligne le médecin. Un élément de prévention important, c'est donc de ne pas hésiter à en parler directement, à interroger son enfant. »

Plus largement, si un jeune va mal, qu'il est triste, que ses résultats scolaires sont en baisse, que son comportement a changé, il existe des sites d'informations validées qui permettent de faire la part des choses. Prendre rendez-vous avec un professionnel de santé, tel un pédiatre ou un généraliste, est la première étape indispensable à la prise en charge. Grâce à cette consultation, le médecin apportera déjà des réponses et des solutions aux troubles constatés et pourra orienter – si besoin – les familles vers un psychologue, un psychiatre ou des structures adaptées :

- Les centres médico-psychologiques (CMP) accueillent les enfants et les adolescents. Ils sont rattachés à un hôpital public et regroupent des équipes pluridisciplinaires.

- Les centres médico-psycho-pédagogiques (CMPP)

