Ademola Lookman désigné ballon d'or africain

T’as le look Ademola.

Vainqueur de la Ligue Europa en mai face au Bayer Leverkusen (3-0), où il avait été l’unique buteur de la soirée et auteur d’un superbe début de saison avec l’Atalanta Bergame, l’attaquant nigérian Ademola Lookman a été désigné meilleur joueur africain de l’année 2024 par la Confédération africaine de football ce lundi soir. Une année 2024 qui l’a vu obtenir le premier titre de l’histoire des Bergamasques mais également se hisser en finale de la Coupe d’Italie face à la Juventus et de la Supercoupe de l’UEFA face au Real Madrid. En sélection, l’attaquant de 27 ans a également été décisif dans le parcours des Super Eagles lors de la dernière CAN, en inscrivant notamment deux buts en huitième de finale face au Cameroun (2-0) et un but en quart de finale face à l’Angola (1-0). Le joueur nigérian été choisi dans une liste de cinq nominés où figurait Achraf Hakimi, Simon Adringa, Serhou Guirassy et Ronwen Williams, finalement désigné meilleur gardien et succède ainsi à Victor Osimhen.…

