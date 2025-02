Adecco: bénéfice net en baisse de 7% en 2024 à 303 millions d'euros

( AFP / LOIC VENANCE )

Le groupe suisse Adecco, spécialisé dans le placement de personnel, a publié mercredi un bénéfice net en baisse de 7% pour 2024, à 303 million d’euros.

Son chiffre d'affaires a fléchi de 3% par rapport à la même période un an plus tôt, à 23,1 milliards d'euros, porté par des gains de parts de marchés dans un environnement difficile l'an passé pour les sociétés de recrutements, a indiqué le groupe suisse dans un communiqué.

Au quatrième trimestre seul, ses ventes organiques ajustées du nombre de jours ouvrables, qui permettent de jauger le rythme des embauches, se sont contractées de 5%, reculant de 7% dans le placement permanent et de 5% dans le placement de personnel temporaire.

En France, son plus gros marché, ses ventes organiques ont chuté de 10% au quatrième trimestre, en baisse trimestre après trimestre depuis un an et demi. Elles ont également diminué de 11% en Europe du Nord et de 11% également dans la zone Allemagne, Autriche et suisse, face à une demande faible dans le secteur automobile.

Les volumes se sont toutefois "stabilisés tout au long du quatrième trimestre", a précisé le groupe basé à Zurich dans le communiqué, notant une dynamique qui s'améliore "sur le début de 2025".

L'année 2024 a été difficile pour les sociétés de recrutement et de placement de personnel. Le chiffre d’affaires annuel du groupe néerlandais Randstad a chuté de 5% l'an passé tandis l'américain Manpower s’est contracté de 5,6%.

Mi-janvier, le groupe britannique PageGroup, propriétaire du cabinet de recrutement Michael Page, a émis un avertissement sur ses résultats, le deuxième en six mois, invoquant une détérioration des conditions de marché en Europe au quatrième trimestre, en particulier en France et en Allemagne, ses deux plus gros marchés.