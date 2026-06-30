Adani vend à MSC 49% du port de Vizhinjam pour 1,4 milliard de dollars

Le conglomérat indien Adani Group a annoncé jeudi la vente pour environ 1,4 milliard de dollars à la compagnie de transport maritime MSC d'une part de 49% dans son port de transbordement en eaux profondes de Vizhinjam, dans le sud de l'Inde.

( AFP / INDRANIL MUKHERJEE )

Cette prise de participation par MSC, le plus grand transporteur mondial de conteneurs dont le siège est en Suisse, est "le plus important investissement privé étranger jamais réalisé dans les infrastructures portuaires indiennes", a écrit Adani dans un communiqué.

Le groupe indien prévoit que ce partenariat renforcera les volumes de fret à Vizhinjam, et aidera le port à capter une plus grande part des conteneurs à destination et en provenance du Bangladesh qui transitent actuellement par d'autres plateformes d'Asie.

Le Vizhinjam International Seaport, dans l'Etat indien du Kerala, est le premier port indien dédié au transbordement de conteneurs en eaux profondes, conçu pour accueillir les plus gros navires.

L'Inde cherche à développer un réseau de grands ports maritimes et à réduire sa dépendance à l'égard des plateformes régionales de transbordement comme Singapour et Colombo, en traitant une plus grande part du fret sur son propre territoire.