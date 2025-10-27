Activité militaire, économie, diplomatie : comment Russie et Corée du nord resserrent les rangs

La ministre des Affaires étrangères de la Corée du Nord, Choe Son Hui, est en visite lundi à Moscou, où elle doit être reçue par le président russe Vladimir Poutine, a annoncé le Kremlin. Voici les principaux axes et illustrations récentes de ce rapprochement militaire, diplomatique, économique et culturel entre les deux pays.

Vladimir Poutine et Kim Jong-Un, en juin 2024, à Pyongyang ( POOL / VLADIMIR SMIRNOV )

Alliance militaire

Les deux capitales sont unies depuis 2024 par un pacte de défense mutuel, signé après une visite d'Etat de Vladimir Poutine à Pyongyang.

La Corée du Nord a activement participé à l'effort de guerre de la Russie en lui fournissant des milliers de soldats pour repousser, entre fin 2024 et le printemps 2025, les troupes ukrainiennes qui avaient pris pied dans une petite partie de la région russe de Koursk.

Quelque 600 soldats nord-coréens ont été tués et des milliers d'autres blessés dans ces combats, selon les services de renseignement sud-coréens.

Pyongyang fournit également la Russie en armes et en munitions, selon la Corée du Sud, qui soupçonne Moscou de transférer en échange des technologies militaires sensibles à son allié.

Intense activité diplomatique

Depuis plus d'un an, des hauts dirigeants russes et nord-coréens se rencontrent régulièrement dans les deux pays.

Mi-juillet, le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un avait notamment assuré Moscou de son soutien "inconditionnel" contre l'Ukraine, lors d'une visite du chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov.

Le président de la Douma d'Etat, chambre basse du Parlement russe, Viatcheslav Volodine, s'était ensuite rendu en Corée du Nord, en août.

Puis Vladimir Poutine et Kim Jong Un se sont retrouvés début septembre à Pékin, aux côtés de Xi Jinping, pour assister à un gigantesque défilé militaire.

Début octobre, c'est l'ex-président russe Dmitri Medvedev, actuel vice-président du Conseil de sécurité de son pays, qui a assisté à un autre défilé militaire, cette fois à Pyongyang, à l'occasion du 80e anniversaire du parti unique nord-coréen.

Partenariat économique et culturel

Parallèlement, Pyongyang et Moscou, qui partagent une petite frontière terrestre d'une vingtaine de kilomètres en Extrême-Orient, tâchent de développer leurs liens économiques.

Un vol commercial en provenance de Moscou a atterri en juillet à Pyongyang, une première depuis des décennies.

Fin avril, la Russie et la Corée du Nord ont également donné le coup d'envoi de la construction du premier pont routier entre les deux pays, autre signe du renforcement de leurs relations stratégiques.

Sur le plan culturel, à Moscou, une exposition de peintures a récemment célébré cette alliance.

On y voyait, entre autres, de grands tableaux dépeignant des soldats nord-coréens et leurs "camarades" russes face à l'armée ukrainienne, des portraits de Kim Jong Un, ou une oeuvre exposant la préparation du kimchi, le plat traditionnel coréen.