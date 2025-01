Activité en légère hausse au Port de Strasbourg en 2024

Vue du port de Strasbourg. ( AFP / PATRICK HERTZOG )

Le Port autonome de Strasbourg (PAS), deuxième port fluvial français après celui de Paris, a connu une activité en légère hausse en 2024 et a annoncé mercredi son ambition de poursuivre un important programme d'investissement.

Le port a vu passer 7,259 millions de tonnes de marchandises l'année écoulée, en légère augmentation par rapport à 2023 (7,180 millions de tonnes). Des chiffres intéressants alors que "la situation économique européenne et mondiale est restée très incertaine en 2024", note le PAS dans un communiqué.

La direction du port se félicite notamment du développement du trafic ferroviaire: sur les plus de 7,2 millions de tonnes qui ont transité par la capitale alsacienne en 2024, 6,2 millions concernent la voie fluviale, et 1 million de tonnes le transport par train. Cette dernière branche connaît "une croissance de 6% par rapport à l'année 2023, s'expliquant notamment par une politique volontariste de report modal au profit des modes massifiés que sont le fluvial et le ferroviaire".

Le PAS a d'ailleurs annoncé en septembre dernier la création d'un nouveau terminal ferroviaire, avec l'ambition de doubler la quantité de marchandises transportées par rail. Un investissement de 70 millions d'euros qui devrait être mis en exploitation à partir de 2026-2027.

En attendant, le Port autonome de Strasbourg a déjà investi 10,5 millions d'euros dans ses infrastructures en 2024 et compte monter en puissance "vers un objectif d'investissement de 20 millions d'euros par an en moyenne sur la prochaine décennie".

Cependant, le PAS a vu un recul du nombre de passagers par rapport à 2023. "L'activité a été fortement perturbée par les phénomènes de hautes eaux", avec 98 jours de restrictions de navigations sur l'année, dont 9,5 jours d'arrêt total de navigation.

Dans le détail, le Port de Strasbourg a accueilli 237.000 passagers sur le Rhin (-22,6%), et 682.000 touristes (-7,8%) ont visité Strasbourg avec ses navettes fluviales Batorama.