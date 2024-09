Activité des PME/TPE : l'incertitude politique a un "impact négatif fort" pour plus d'un dirigeant sur deux

Les chiffres de ce baromètre sont proches de ceux de l'automne 2020, à l'ère des confinements liés au Covid-19.

Emmanuel Macron, le 26 juillet 2024, à Paris ( AFP / LUDOVIC MARIN )

Plus de la moitié (51%) des dirigeants de PME/TPE estiment que le climat d'incertitude politique depuis la dissolution a eu un impact négatif "fort" sur leur activité, selon le baromètre trimestriel publié mardi 17 septembre par Bpifrance Le Lab et Rexecode.

S'y ajoutent 34% de ces patrons qui décrivent un impact "modéré", 18% seulement ne relevant pas d'impact spécifique.

Ces 3.642 personnes ont été interrogées du 22 août au 3 septembre, soit au plus fort de l'attente de deux mois, entre l'élection législative anticipée et la nomination de Michel Barnier à Matignon le 5 septembre.

Ainsi, respectivement 44 et 51% de ceux qui avaient des projets d'investissement ou d'embauches les ont maintenus en dépit de l'incertitude politique. Mais 36 et 28% les ont reportés et 20 et 21% les ont annulés. A titre de comparaison, note l'étude, "ces proportions sont proches" de celles relevées à l’automne 2020 avant le second confinement lié au Covid.

Investissements suspendus

"Nous ne sommes pas surpris de l'existence de ce choc d'incertitude, mais plutôt de son ampleur", relève auprès de l'AFP le directeur des études de Bpifrance Philippe Mutricy, "tout en disant que ça peut s'inverser très vite, en fonction de facteurs politiques qui nous échappent encore".

L'économiste rappelle ainsi qu'au marasme de la fin 2020 avait succédé "un boom de croissance" sitôt le vaccin connu début 2021. Il observe aussi que les indicateurs concernant les PME/TPE étaient en baisse depuis plusieurs trimestres, bien avant la séquence politique de l'été.

L'investissement notamment avait déjà commencé à baisser. Dans l'enquête publiée mardi, la proportion de chefs de PME/TPE comptant investir dans l'année (46%) perd quatre points par rapport au trimestre précédent et onze par rapport au troisième trimestre 2023.

Le solde entre ceux qui veulent augmenter leurs dépenses d'investissement et ceux qui veulent les réduire penche clairement du côté de ces derniers, à -15 : soit -5 points par rapport au deuxième trimestre, et un plus bas historique hors année 2020.

Les investissements à motif environnemental en pâtissent : ils sont cités par 36% des patrons de PME/TPE, soit -5 points depuis mai, et -11 depuis février. Le niveau insuffisant de la demande rejoint désormais la difficulté à recruter comme problème numéro un de ces entreprises.

M. Mutricy voit cependant deux "bonnes nouvelles" dans l'étude : les salaires devraient augmenter plus vite que les prix, et la désinflation se poursuit.