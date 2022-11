Action Logement propose jusqu’à 600 euros d’aide pour les locataires de HLM

( AFP / DENIS CHARLET )

À compter du 12 décembre, les locataires de HLM visés par une hausse supérieure à 100 euros dans leurs charges pourront demander une aide à Action Logement. Ce coup de pouce sous conditions pourrait être accordé à 75.000 ménages.

Lundi 12 décembre, Action Logement ouvrira l’accès à une aide au logement financée par son Fonds énergie, et accessible à 75.000 ménages locataires d’un logement social. Cette mesure est dédiée au soulagement des foyers en lourde difficulté face à l’inflation, et peut atteindre 600 euros.

Y seront éligibles les locataires - salariés ou non - ayant constaté une augmentation de plus de 100 euros de charges mensuelles, ou subi une régularisation de charges supérieure à 100 euros sur les douze derniers mois. Ceux-ci devront disposer d’un reste à vivre inférieur à 15 euros par personne et par jour, en raison du surcoût des charges.

Si toutes ces conditions sont réunies, chaque locataire devra contacter son bailleur social, qui sera chargé de constituer le dossier à l’aide d’un outil en ligne appelé Soli’Aide.

Une aide cumulable avec le chèque énergie

Cette aide est complémentaire du chèque énergie, ainsi que l’aide exceptionnelle du gouvernement, de 100 à 200 euros, qui sera versée à partir du mois de décembre, en fonction des revenus du foyer.

Le chèque énergie n’est pas réservé aux locataires de logement sociaux, mais ils peuvent y être éligibles, à condition que le logement soit soumis à la taxe d'habitation, même si l'occupant en est exonéré.

Les gestionnaires non soumis à la taxe d’habitation peuvent toutefois le demander pour leurs occupants, "afin d’en déduire ensuite le montant forfaitaire (192 € par logement et par an) de leurs charges", mentionne le site du Service public.