Action dans un musée : la justice du Vatican condamne lourdement des militants écologistes

Les écologistes dénoncent "l'hypocrisie" du Vatican, alors que le pape François est un fervent défenseur de l'environnement.

Les militants Ester et Guido au Vatican, le 24 mai 2023. ( AFP / TIZIANA FABI )

Des militants écologistes italiens ont été condamnés à plusieurs mois de prison avec sursis et près de 30.000 euros de dommages et intérêts par la justice du Vatican, après une action coup de poing dans les musées du Saint-Siège, ont annoncé mardi 13 juin les concernés.

"Les juges vaticanais du Tribunal de première instance ont condamné Ester et Guido à 9 mois" de prison avec sursis "et une amende de 1.620 euros. Un remboursement des dégâts de plus de 28.000 euros a été rajouté", indique le groupe écologiste "Dernière génération" dans un communiqué, annonçant qu'il déposera un recours.

Collés à la statue de Laocoon

Les deux jeunes militants s'étaient collés en 2022 au socle de la statue de Laocoon , une sculpture en marbre exposée dans les musées du Vatican.

"Le Vatican, une des dernières monarchies absolues au monde, démontre toute son hypocrisie avec ce verdict", qualifié de "disproportionné et absurde (...) pour quelques gouttes de colle sur un bloc de marbre sous les pieds de Laocoon", dénoncent les écologistes.

Ils assurent avoir voulu "simplement mettre en lumière ce que le pape écrit et conseille", ajoute le communiqué.

Le pape François est un fervent défenseur de l'environnement et ne manque jamais une occasion de souligner la nécessité de le préserver pour les générations futures.