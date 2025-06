Actifs numériques : 17,8 milliards de dollars de flux entrants au 1er semestre 2025

CoinShares

Les produits d'investissement en actifs numériques ont enregistré 2,7 milliards de dollars d'entrées la semaine dernière, marquant 11 semaines consécutives d'afflux, portant le total du 1er semestre à près de 17,8 milliards de dollars, en ligne avec les 18,3 milliards de dollars enregistrés à la même période en 2024.

Les États-Unis ont largement dominé les flux régionaux avec 2,65 milliards de dollars d'entrées la semaine passée. En revanche, Hong Kong a continué d'enregistrer des sorties nettes, totalisant 132 millions de dollars pour le mois de juin.

Le bitcoin a concentré 83 % des flux entrants (2,2 milliards de dollars) la semaine passée, tandis qu'Ethereum – deuxième capitalisation boursière parmi les cryptoactifs – a enregistré 429 millions de dollars sur la même durée. Les produits « short Bitcoin » ont continué de voir des sorties, ce qui témoigne d'un sentiment de marché globalement positif.

A savoir:

Les flux ont été presque exclusivement d'origine américaine (2,65 Md$), tandis que la Suisse (23 M$) et l'Allemagne (19,8 M$) ont enregistré des afflux plus modestes. Le Canada, Hong Kong et le Brésil ont vu des sorties mineures de respectivement 13,6 M$, 2,3 M$ et 2,4 M$.

Alors que Bitcoin continue d'attirer des investisseurs, les produits d'investissement « short Bitcoin » ont perdu 2,9 millions de dollars supplémentaires, portant les sorties depuis le début de l'année à 12 millions de dollars.

ethereum affiche désormais un cumul de 2,9 milliards de dollars de flux entrants depuis janvier, tandis que Solana ne totalise que 91 millions de dollars.

CoinShares

Les ETN cryptos comportent des risques de perte en capital importants. Leur volatilité et leur exposition à des évolutions réglementaires doivent être prises en compte. Il est rappelé que les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Avant tout investissement, consultez le document d'informations clés et le prospectus pour évaluer si ce placement correspond à votre profil et vos objectifs financiers.

Le présent contenu est proposé par CoinShares, Boursorama agit dans le cas présent uniquement en qualité de canal de diffusion. Ce contenu ne doit en aucun cas s'apparenter à un conseil en investissement ou une recommandation d'acheter, de vendre ou de continuer à détenir un investissement. Boursorama ne saurait être tenue responsable d'une décision d'investissement ou de désinvestissement sur la base de ce contenu.