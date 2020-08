Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Acted suspend ses activités au Niger mais veut y rester Reuters • 11/08/2020 à 11:26









ACTED SUSPEND SES ACTIVITÉS AU NIGER MAIS VEUT Y RESTER PARIS (Reuters) - L'organisation humanitaire Acted a suspendu l'ensemble de ses activités au Niger après la mort de sept de ses membres, dont six Français, dans une attaque dimanche mais elle n'entend pas quitter le pays, a déclaré mardi son directeur général délégué, Frédéric de Saint-Sernin. Le guide qui accompagnait le groupe a également été tué dans l'attaque, qui a eu lieu dans le parc de girafes de Kouré, une zone considérée comme l'une des moins dangereuses du pays, à une quarantaine de minutes de route au sud-est de Niamey, la capitale. "Nous avons décidé de suspendre nos activités", a déclaré Frédéric de Saint-Sernin sur RFI mardi. "Nous avons besoin d'entendre nos humanitaires au Niger et dans les pays du Sahel, dans les pays qui l'entourent." "Nous suspendons nos activités, il n'est pas question de quitter le pays, il n'est pas question de quitter la région: nous sommes là pour aider les bénéficiaires", a-t-il ajouté. Acted, qui compte quelque 200 employés au Niger, a annoncé lundi son intention de déposer une plainte au pénal dans l'espoir de connaître les circonstances précises de l'attaque, et notamment de déterminer s'il s'agissait d'une attaque planifiée ou "d'opportunité". "Nous avons besoin de savoir qui s'en est pris à nos collègues, à nos employés, qui s'en est pris à un véhicule d'Acted - les choses étaient parfaitement identifiées - pourquoi est-ce qu'on nous a attaqués", a dit Frédéric de Saint-Sernin. "On a besoin de savoir pour les familles, qui veulent comprendre pourquoi leurs enfants sont morts, et nous, on a besoin de le savoir aussi pour pouvoir mieux adapter nos travaux sur le terrain." (Bureau de Paris)

