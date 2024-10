Acier : les industriels européens réclament à l'UE des mesures d'urgence, traversant leur "pire crise" depuis 2009

( AFP / JOHN THYS )

Ils réclament à l'Union européenne des "mesures d'urgence". Mercredi 16 octobre, les industriels européens ont alerté sur les menaces qui pèsent sur l'emploi et la transition écologique de la sidérurgie - la surcapacité de production mondiale d'acier, la concurrence "déloyale" permise par l'UE sur son sol et les prix élevés de l'énergie.

"Notre industrie traverse sa pire crise depuis la crise économique et financière de 2009", écrivent sept grand patrons de la fédération européenne de l'acier Eurofer dans un courrier aux Etats membres à la veille d'un Conseil de l'Europe. "Cette crise est due à la surcapacité mondiale de production d'acier et au commerce déloyal, qui exacerbent l'impact de la faiblesse de la demande d'acier et des prix élevés de l'énergie dans l'UE", poursuivent les signataires, dont les PDG de Tata Steel NH, Arcelor Mittal Europe et Salzgitter. "Sans mesures urgentes, il sera difficile dans la plupart des États membres de l'UE de préserver une industrie sidérurgique résiliente et durable qui puisse investir dans nos ambitieux projets de décarbonation d'ici 2030 et au-delà", avertissent les patrons.

Inspirés par le récent rapport Draghi sur la compétitivité de l'Europe, les industriels réclament :

- des mesures pour "renforcer et garantir" la "défense commerciale de l'UE" contre les pratiques commerciales déloyales, "ainsi qu'une solution structurelle" aux effets de "la persistance et de l'aggravation des surcapacités mondiales"

- l'amélioration du "mécanisme d'ajustement carbone aux frontières" (CBAM en anglais) "afin d'empêcher le contournement, la réorientation des ressources et la délocalisation"

- une réduction des coûts de l'énergie pour leur secteur très consommateur et "exposé à une importante concurrence mondiale"

- "l'établissement de marchés pilotes pour stimuler la demande d'acier vert en Europe"

"La production d'acier dans l'UE a diminué de 30% depuis 2008 pour atteindre 126 millions de tonnes en 2023" et "près de 100.000 emplois" ont été perdus "lors des 15 dernières années", rappelle la lettre ouverte. La production est tombée au niveau le plus bas, non viable, d'environ 60% de la capacité des hauts fourneaux européens, selon la fédération Eurofer.

Au niveau mondial, les surcapacités ont atteint 551 millions de tonnes en 2023, et 157 millions de tonnes de capacités supplémentaires devraient être installées d'ici 2026, selon l'OCDE, principalement avec des technologies très émettrices de gaz à effet de serre, rappelle le courrier.