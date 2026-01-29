Municipales à Paris: des élus écologistes rejoignent Sophia Chikirou

Des affiches et des tracts de la députée Sophia Chikiro, ucandidate LFI à la mairie de Paris, lors du lancement de sa campagne pour les municipales, le 14 novembre 2025 à Paris ( AFP / Thibaud MORITZ )

Les conseillers de Paris écologistes Jérôme Gleizes et Emile Meunier ont annoncé jeudi rejoindre Sophia Chikirou, candidate LFI à la mairie de Paris, marquant leur rupture avec la ligne de leur parti, qui a choisi de s'allier dès le premier tour avec les socialistes.

"On est rentrés très souvent en conflit avec la politique sociale-démocrate menée à Paris, que ce soit sur les questions d'urbanisme, sur les questions de la place de la publicité, ce qu'on appelle la +LVMHisation+", a déclaré à l'AFP Emile Meunier, conseiller du 18e arrondissement, qui avait voté contre le ralliement des écologistes à une union de la gauche hors LFI emmenée par le socialiste Emmanuel Grégoire.

Au total, 20% des places éligibles sur la liste LFI pour la mairie centrale et les mairies d'arrondissement seront réservées à des candidats écologistes réunis dans le collectif des "Verts populaires".

"On a passé beaucoup de temps à travailler sur le programme", a expliqué Sophia Chikirou.

Parmi les propositions vertes intégrées à son programme, celle de faire évoluer le périphérique parisien "vers un boulevard urbain", ou encore le fait de "ne plus artificialiser un seul mètre carré".

Les deux élus parisiens, qui revendiquent être "plusieurs dizaines" à franchir le pas à Paris, font partie des quelque 400 signataires d'une tribune, publiée lundi dans Mediapart, qui critique la stratégie d'alliance de la direction nationale du parti Les Ecologistes.

Les signataires disent refuser d'être "la béquille d'une social-démocratie qui entend exclure La France insoumise et choisit de tourner le dos au programme comme à la logique unitaire du Nouveau Front populaire".

Cette stratégie d'alliance parisienne rappelle celle récemment annoncée à Montpellier.

"L'élection municipale n'est pas déconnectée des enjeux nationaux", a commenté Sophia Chikirou, qui critique régulièrement Emmanuel Grégoire pour ses votes en tant que député à l'Assemblée nationale, notamment pour avoir validé le budget 2026 aux côtés des députés macronistes.

"A Paris, Grégoire se dit de gauche. Mais à l'Assemblée, ses votes sont clairs: brutalisation du Parlement, austérité, coupes dans la santé, la culture, l'écologie, le social", lui avait-elle reproché mardi sur X.

La candidate LFI, qui tient son premier grand meeting vendredi, souhaite par ailleurs entamer dès ce week-end un travail de terrain pour "aller chercher les abstentionnistes", notamment les jeunes et les habitants des quartiers populaires.

"Notre objectif, c'est d'aller chercher les 30% d'électeurs qui ont voté Mélenchon en 2022 parce que s'ils ont adhéré au projet +Avenir en commun+, c'est qu'ils adhèrent au projet +Nouveau Paris Populaire+", a-t-elle précisé.

"Jérôme Gleizes et Émile Meunier ont exprimé lors des échanges internes leur désaccord sur le choix de l'union avec les forces de gauches qui l'ont souhaité, ils ont été largement minoritaires", a réagi auprès de l'AFP l'ex-tête de liste écologiste David Belliard, assurant veiller "à ne rien faire qui puisse faciliter la victoire de la droite radicalisée à Paris".