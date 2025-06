Achraf Hakimi : prime à la régularité

Raphinha, Lamine Yamal, Ousmane Dembélé, Mohamed Salah. Une liste non exhaustive de noms qui reviennent sans cesse dans la course au Ballon d’or. Et si, pour une fois, on récompensait le meilleur joueur, sur l’ensemble de la saison ? Et si, Achraf Hakimi, le joueur le plus régulier du monde, était le véritable Ballon d’or ?

Infatigable, increvable, indébordable. Achraf Hakimi maîtrise le côté droit du Paris Saint-Germain à la perfection. Aussi bien défensivement qu’offensivement, il est toujours présent. Jamais avare d’efforts, le Marocain ne s’arrête pas de courir, et à vrai dire, cela se voit. Lorsque l’on allume la télé pour regarder le PSG, il crève l’écran dans un collectif plus qu’huilé. Un coup en position de 9, un autre ailier ou encore défenseur droit, Hakimi aime se surpasser. Une chose qui a totalement évolué depuis l’arrivée de Luis Enrique. Son prédécesseur, Christophe Galtier, l’affirme à Ici Île-de-France en amont de la finale de la Ligue des champions : « Lors de mon passage , il était très difficile pour lui de s’exprimer parce que le jeu ne penchait pas à droite, il penchait à gauche et il était évidemment frustré de ne pas pouvoir s’exprimer. »

Mais avec le tacticien espagnol, le jeu penche de tous les côtés. Lorsque Nuno Mendes attaque, Hakimi défend et reprend son souffle, pour mieux repartir sur l’action suivante. Une parfaite maîtrise du collectif qui pousse tous les joueurs à se surpasser et à montrer leur meilleur niveau de jeu. Et quand rien ne va au Paris Saint-Germain, l’équipe peut toujours compter sur son éclair côté droit pour débloquer la situation. Pas besoin de remonter à loin pour s’en souvenir : le n°2 parisien a ouvert le score sans célébrer face à son ancienne équipe lors de la finale de la Ligue des champions.…

Par Victor Foenkinos pour SOFOOT.com