Acheter ses billets de train avec ses "miles" de l'avion : Air France et la SNCF annoncent un partenariat

Cette coopération vise à "encourager le recours à des solutions de transport bas carbone quand elles sont disponibles".

La compagnie aérienne Air France propose désormais à ses clients de convertir leurs points de fidélité, leurs "miles", en bons d'achat SNCF, a-t-elle annoncé lundi 10 février.

Avec 7.700 "miles", les clients réguliers d'Air France pourront obtenir un bon d'achat SNCF de 25 euros.

Pour arriver à obtenir autant de points de fidélité, un client du premier échelon du programme de fidélité d'Air France devra avoir dépensé 1.925 euros en billets d'avion ou autres achats liés à ses voyages auprès de partenaires.

TGV, Intercités, Lyria... mais pas les Ouigo

Les bons d'achat seront ensuite utilisables pour des trajets en TGV, uniquement sur l'offre classique Inoui et non sur celle à bas coûts Ouigo. Ils pourront également être utilisés pour des trajets en Intercités ou pour les trains entre la France et la Suisse, l'Italie, l'Allemagne ou l'Espagne.

"Ce projet est une première et de ce fait constitue une expérimentation dans le cadre du partenariat entre SNCF Voyageurs et Air France", ont écrit les deux entreprises dans un communiqué conjoint. "Air France et SNCF Voyageurs" mènent un "travail conjoint pour faciliter l'accès aux aéroports par train" et pour "encourager le recours à des solutions de transport bas carbone quand elles sont disponibles", ont-elles estimé.

D'après des calculs de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe), un trajet en TGV est près de 90 fois moins polluant en termes d'émission de gaz à effet de serre que le même trajet en avion.