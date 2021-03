Accusée de xénophobie, Marine Le Pen répond qu'elle est populaire en outre-mer

Polémique jeudi soir, sur les réseaux sociaux et au-delà. Grande invitée de l'émission Face à BFM, sur la chaîne info BFM TV, la présidente du Rassemblement national Marine Le Pen a défendu sa volonté de réguler plus durement l'immigration. Évoquant les critiques « que l'on retrouve chez certains militants ou électeurs d'extrême gauche », « ce sentiment que lutter contre une immigration dérégulée, vouloir maîtriser est un acte de xénophobie », la présidente du RN s'inscrit en faux. « Je conteste évidemment formellement cette accusation. »

Et d'enchaîner sur l'argument qui enflamma la Toile : « Quand vous voyez que je suis arrivée en tête, y compris aux européennes, aux outre-mer, vous vous rendez compte que ces accusations de xénophobie et de racisme n'ont aucun sens. » À défaut d'une réaction face à Marine Le Pen en plateau, des journalistes de la chaîne qui commentaient l'émission en direct sur Twitch, la plateforme de streaming, n'ont pas manqué de remarquer que l'invitée venait de « savonner ». Mais ce parallèle étrange a rapidement suscité de vives réactions auxquelles, l'émission étant en direct, Marine Le Pen a pu répondre.

« Ce sont eux qui en l'occurrence ont voté pour moi, car ils sont contre l'immigration. On nous accuse en permanence de racisme et de xénophobie, or nos compatriotes d'outre-mer,

