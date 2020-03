Accusé de faire « planer la terreur », Éric Dupond-Moretti réplique

« Ce qui nous gêne, c'est son manque de délicatesse, son manque de sobriété, son manque de modération et de courtoisie à l'égard des confrères. Nous avons tous prêté le même serment, nous avons des règles qui nous sont soumises par notre Ordre des avocats, mais il les oublie et il est, je dirais, lui aussi violent, comme tous les hommes qui approchent les femmes que l'on défend. »« Il », c'est Éric Dupond-Moretti, icône des prétoires, copieusement étrillé par une cons?ur, Me Janine Bonnagiunta, le 27 février, dans l'émission RTL Soir de Thomas Sotto. « J'irai même au-delà : je pense que c'est un confrère ? si je peux l'appeler ainsi ? qui fait planer la terreur dans les cours d'assises dans lesquelles il va plaider. Il met pratiquement sous emprise les présidents et, quelque part, déstabilise les avocats généraux et ses contradicteurs. Je dirais même qu'il y a un effet systémique, c'est-à-dire qu'il prend le rôle du prédateur et il considère ses contradicteurs, en l'occurrence nous [?], comme de pauvres femmes », avait renchéri Me Nathalie Tomasini, venue présenter à la radio, avec sa collègue pénaliste, le livre écrit à quatre mains qu'elles publient chez Fayard, Une légitime défense.Lire aussi Éric Dupond-Moretti : « Plaider, c'est bander ; convaincre, c'est jouir »« Les oreilles m'en sont presque tombées »La réponse n'a pas tardé à leur revenir, tel un boomerang. Mais, alors que l'on pouvait...