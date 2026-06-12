Accusé d'avoir drogué et violé sa femme, un homme en contact avec Dominique Pelicot plaide le dégoût de lui-même

Un homme accusé de viol par soumission chimique a tenté de faire croire au premier jour de son procès à Lyon qu'il ne se comprenait pas lui-même ( AFP / Jeff PACHOUD )

Face à sa compagne qui dit avoir été "jetée en pâture", un homme accusé de viol par soumission chimique, en relation avec Dominique Pelicot pour son "expérience", a tenté de faire croire jeudi au premier jour de son procès à Lyon qu'il ne se comprenait pas lui-même, au point de se dire indigne "de faire partie de l'humanité".

"J'ai jamais voulu violer ma femme, madame la présidente, je voulais qu'elle se réveille", s'est exclamé l'accusé, véhément, dès les premiers mots de son interrogatoire.

Plusieurs vidéos, filmées par l'accusé et diffusées devant la cour criminelle du Rhône, médusée, disent pourtant le contraire. On le voit, entre autres scènes insoutenables, entreprendre une pénétration digitale sur sa compagne, violée ensuite avec un sextoy. La victime, plongée dans un profond sommeil, reste inerte.

Cet ex-garde du corps de 39 ans peine à expliquer ses actes. "Je ne me reconnais pas", lance-t-il, se taxant de "pervers" mais évoquant néanmoins une "frustration sexuelle" et une forte consommation de cocaïne. Et de blâmer au passage son ex-compagne, pas assez entreprenante à son goût, qu'il réfute avoir droguée. Là-aussi, la découverte de sédatifs puissants dans un coffre-fort dont lui seul avait le code, lors de la perquisition en juin 2023 au domicile du couple, le place face à ses contradictions.

"Je ne suis pas digne de l'humanité !", s'exclame encore, musculature saillante sous sa chemise blanche, celui qui est aussi poursuivi pour avoir diffusé des clichés volés de sa compagne nue. "C'est un peu la solution de facilité, non ?", rétorque la présidente Dominique Thevenet, dénonçant "une volonté de la salir".

"Cauchemar"

L'avocate de la partie civile, Julia Studient, le 11 juin 2026 dans la salle d'audience du tribunal à Lyon avant l'ouverture du procès d'un homme accusé d'avoir drogué sa femme et de l'avoir violée alors qu'elle était inconsciente ( AFP / Jeff PACHOUD )

L'accusé s'emporte encore lorsqu'il est interrogé sur ses liens avec Dominique Pelicot, condamné en 2025 à 20 ans de prison pour avoir violé et livré sa femme, droguée, à des dizaines d'inconnus. "Personne n'a jamais violé ma femme! Personne, personne, personne!".

Dans des conversations en ligne jusqu'en 2020, Dominique Pelicot offre des conseils à l'accusé qui, désireux de bénéficier de son "expérience", lui propose de se déplacer à Lyon pour passer lui-même à l'acte. Mais aucune rencontre n'aura finalement lieu, selon l'enquête.

Les faits visés s'échelonnent de 2015 à 2023.

Pour la victime, c'est d'abord la "sidération", "je voulais croire que ce n'était pas lui".

Et de fait, au départ, cette femme de 40 ans croira, poussée par l'accusé, que c'est son ex-compagnon qui la harcèle et diffuse ses photos intimes. Mais la publication d'autres photos d'elle, alors qu'elle a changé de téléphone, l'amène à écarter cette hypothèse.

Elle mettra longtemps, cependant, à changer son regard sur lui: "dis-moi que c'est juste un cauchemar", lui écrit-elle, alors qu'il est incarcéré à Villefranche-sur-Saône (Rhône).

Mais au téléphone, alors qu'il l'appelle – illégalement - depuis sa cellule, "il s'excuse de (m') avoir fait du mal". Et elle réalise qu'il n'est pas "cohérent" dans ses propos.

"Courage"

L'avocat de la défense Gabriel Versini, à gauche, avant l'ouverture du procès de son client au tribunal de Lyon le 11 juin 2026 ( AFP / Jeff PACHOUD )

A la barre, la jeune femme se souvient de la dégradation de son état physique – perte de poids, vertige, chute de cheveux – et psychique – une dépression.

"J'ai été jetée en pâture", lance-t-elle, alors que sont projetées dans une salle pétrifiée une série de photos témoignant d'une rare perversité. Celles publiées par l'accusé sur le réseau Coco pour attirer d'autres hommes. Comme une "carte d'identité de soumise", ou des effets personnels couverts de sperme.

Autre manifestation probable de ce "trouble de la personnalité", évoqué jeudi matin par le médecin psychiatre: le fait d'avoir convié un homme, après s'être fait passer pour sa compagne sous un nom d'emprunt. Il lui fait miroiter des faveurs sexuelles, mais chasse l'opportun à son arrivée, aux côtés de la victime.

"Il était caché derrière son téléphone, je ne veux plus qu'il se cache", affirme encore la victime pour justifier son refus du huis clos. "Ce qui me tient aujourd'hui ? Mes enfants", dit-elle – une fille avec son ex-compagnon, un garçon avec l'accusé.

Une mère "courage", a dépeint son père, qui a vu son "gendre idéal" devenir "secret". Larmes dans la voix, il a raconté comment "une gamine toujours heureuse" a "dépéri". Et dit la détresse de parents "tombés dans une culpabilité terrible", sans "se douter" de l'ampleur des violences.