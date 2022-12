Accroche-com’ devient l’agence Circomplexe

Portée par l'urgence de l'action face aux mutations, Accroche-com' devient l'agence Circomplexe.

À la croisée des métiers de l‘information et du conseil depuis 25 ans, l'agence Accroche-com' accélère sa mue pour mieux répondre aux enjeux actuels des dirigeants. Le 14 décembre 2022, elle devient l'Agence Circomplexe.

En mobilisant ses expériences, ses expertises sectorielles, ses ressources et partenaires, l'Agence Circomplexe propose aux dirigeants :

D'aiguiser leur vision , d'aborder des sujets complexes et émergeants, grâce à des solutions et éclairages solides (scientifiques, réglementaires, financiers, techniques).

, d'aborder des sujets complexes et émergeants, grâce à des solutions et éclairages solides (scientifiques, réglementaires, financiers, techniques). D'initier l'action et le changement , en engageant différentes fonctions de l'entreprise (développement commercial ; gouvernance et finance ; juridique et conformité ; ressources humaines ; communication ; production, technologie et innovation ; gestion de risques…).

, en engageant différentes fonctions de l'entreprise (développement commercial ; gouvernance et finance ; juridique et conformité ; ressources humaines ; communication ; production, technologie et innovation ; gestion de risques…). D'énoncer clairement, d'informer, d'objectiver les résultats, tout au long du processus.

« La volonté de l'agence Circomplexe est de valoriser la vision des décideurs par une expression forte et claire, étayée d'arguments robustes, afin d'engager les parties prenantes. C'est en s'appuyant sur la transversalité et le collectif, que s'opère la mise en oeuvre de plans d'actions alignés et efficients. Ensuite, il importe de partager et faire rayonner les réalisations afin de renforcer le mouvement et l'attractivité – auprès des investisseurs, clients, talents… » explique Chloé Coursaget, fondatrice.

