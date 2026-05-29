Accord UE-Hongrie pour débloquer les fonds européens gelés sous Orban

Le nouveau Premier ministre hongrois Peter Magyar et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen ont conclu vendredi à Bruxelles un accord afin de débloquer des fonds de l'UE à destination de la Hongrie qui avaient été gelés sous Viktor Orban.

Ursula von der Leyen a déclaré aux journalistes que l'UE allait débloquer 10 milliards d'euros de fonds précédemment gelés provenant du fonds de relance, ainsi que 4,2 milliards d'euros au titre des fonds de cohésion.

L'UE avait bloqué ces sommes au motif que le précédent gouvernement hongrois enfreignait ses normes en matière d'État de droit.

Peter Magyar, dont la victoire écrasante aux élections mi-avril a mis fin aux 16 ans de règne du nationaliste Viktor Orban, avait précédemment défini des domaines clés d'action pour éviter à la Hongrie de perdre environ 10 milliards d'euros de fonds européens avant la date butoir du 31 août.

Ursula von der Leyen a ajouté que 2,2 milliards d'euros supplémentaires provenant des fonds de cohésion seraient mis à la disposition de Budapest à mesure que le gouvernement franchirait de nouvelles étapes.

(Jan Strupczewski, rédigé par Benjamin Mallet et Etienne Breban, édité par Benoit Van Overstraeten)