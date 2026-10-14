Accord Trump-Poutine sur le gazole : les contrats entre Washington et Moscou signés "dans les tout prochains prochains jours", selon le Kremlin

A moins d'un mois des élections de mi-mandat aux Etats-Unis, Donald Trump avait annoncé un deal surprise avec la Russie, faisant fi des sanctions internationales, à la stupeur des soutiens de l'Ukraine.

Vladimir Poutine et Donald Trump, à la base d'Elmendorf-Richardson (Alaska), en août 2025 ( AFP / DREW ANGERER )

Cinq jours après le nouveau coup assené par Donald Trump au camp ukrainien avec l'annonce d'un accord surprise de livraison de gazole entre Etats-Unis et Russie, la Russie a indiqué mercredi 14 octobre s'attendre à la signature "dans les prochains jours" des premiers contrats.

"Tout avance très vite"

"Tout se fera dans les tout prochains jours", a déclaré le conseiller du Kremlin pour la coopération économique à l'international Kirill Dmitriev, cité par les agences de presse russes. "Nous sommes en contact très étroit, toutes les heures, avec la partie américaine, et tout avance très vite" , a-t-il ajouté, affirmant que Moscou et Washington s'efforcent de "résoudre de très nombreuses questions logistiques pour mettre tout cela en œuvre rapidement et efficacement".

Le vice-Premier ministre en charge de l'énergie, Alexandre Novak, a confirmé de son côté que "l'élaboration de contrats de fourniture" se déroule actuellement "au niveau des ministères et des entreprises" des deux pays.

"Les livraisons seront effectuées sur les marchés mondiaux, y compris directement aux États-Unis", a déclaré M. Novak, selon lequel la Russie sera en mesure à terme de livrer "un niveau de 3 à 3,5 millions de tonnes, soit le niveau que la Russie fournissait aux marchés mondiaux avant" les sanctions occidentales prises à son encontre.

Selon lui, cela permettra de faire baisser les prix, qui connaissent une flambée mondiale depuis le début de la guerre israélo-américaine au Moyen-Orient. M. Novak s'est félicité que cet accord représente des "recettes fiscales supplémentaires pour le budget" russe et des "opportunités d'investissement", alors que les dépenses russes explosent dans le domaine militaire depuis le début de la guerre en Ukraine.

L'équivalent de moins d'une journée de consommation

Des parlementaires de propre camp de Donald Trump ont protesté contre cette décision, qui va à l'encontre d'une loi récemment promulguée par le président américain lui-même, durcissant au contraire les mesures contre la Russie. Le locataire de la Maison Blanche a aussi condamné une nouvelle fois les attaques ukrainiennes contre des raffineries russes. Il ne s'est en revanche pas exprimé sur l'intensification depuis quelques mois des frappes russes sur le territoire ukrainien, qui font un nombre croissant de victimes civiles.

Décompte par semaine des frappes ou séries de frappes russes sur des entrepôts et autres bâtiments de stockage dans la région de Kiev depuis le début de la guerre jusqu'au 18 septembre 2026, selon les données d'Acled analysées par l'AFP ( AFP / Nalini LEPETIT-CHELLA )

Le républicain de 80 ans "essaie de rejeter la responsabilité de la hausse du prix du diesel" sur l'Ukraine, pourtant alimentée principalement par le conflit au Moyen-Orient, explique à l'AFP John Kilduff, analyste chez Again Capital. Comme nombre d'experts, il doute que l'accord conclu avec Moscou change fondamentalement la donne.

La quantité d'hydrocarbures que la Russie s'est engagée à mettre sur le marché en octobre, dans le mois précédant les "midterms", "est très réduite par rapport à la demande" souligne Andy Lipow, analyste chez Lipow Oil Associates, auprès de l'AFP. Les États-Unis consomment 3,9 millions de barils de diesel par jour. L'accord avec Moscou porte initialement sur 2,22 millions de barils au total, à peine plus d'une demi-journée de consommation américaine.