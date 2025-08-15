 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Accord PSG-Juve pour Randal Kolo Muani ?
information fournie par So Foot 15/08/2025 à 12:18

C’est pas trop tôt.

La situation de Randal Kolo Muani pourrait bientôt se décanter. Selon le média italien Tuttosport , le PSG et la Juventus seraient en effet parvenus à un accord pour un prêt payant de l’attaquant de l’équipe de France . Un deal qui inclurait un montant de 10 millions d’euros réglés immédiatement par la Vieille Dame, puis une option d’achat obligatoire de 45 millions l’été prochain.…

