Accord PSG-Juve pour Randal Kolo Muani ?
C’est pas trop tôt.
La situation de Randal Kolo Muani pourrait bientôt se décanter. Selon le média italien Tuttosport , le PSG et la Juventus seraient en effet parvenus à un accord pour un prêt payant de l’attaquant de l’équipe de France . Un deal qui inclurait un montant de 10 millions d’euros réglés immédiatement par la Vieille Dame, puis une option d’achat obligatoire de 45 millions l’été prochain.…
TB pour SOFOOT.com
