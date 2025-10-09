Accord Israël-Hamas sur un cessez-le-feu à Gaza et une libération d'otages

Un panneau d'affichage à Tel-Aviv montre une photo du président américain Donald Trump avec l'inscription "Merci, président Trump" et un autre arbore le drapeau israélien, après l'accord sur Gaza, le 9 octobre 2025 ( AFP / Jack GUEZ )

Israël et le Hamas sont parvenus jeudi à un accord sur un cessez-le-feu à Gaza et une libération d'otages après de fortes pressions du président américain Donald Trump, une étape majeure visant à mettre fin à deux ans de guerre destructrice dans le territoire palestinien.

Selon une source palestinienne proche du dossier à l'AFP, l'accord devra être signé jeudi en Egypte après quatre jours de négociations-marathon indirectes entre les belligérants dans la station balnéaire de Charm el-Cheikh ayant impliqué plusieurs acteurs internationaux dont les Etats-Unis.

L'accord n'entrera en vigueur qu'après l'approbation du gouvernement israélien de Benjamin Netanyahu, a indiqué le bureau de ce dernier. La réunion est prévue à 15H00 GMT.

M. Netanyahu a plus tôt annoncé cette réunion pour "approuver l'accord et rapatrier tous nos précieux otages" enlevés durant l'attaque sans précédent menée le 7 octobre 2023 par le mouvement islamiste palestinien Hamas contre Israël, qui a déclenché la guerre.

Le ministre d'extrême droite Bezalel Smotrich a dit qu'il ne voterait pas en faveur de l'accord mais n'a pas menacé de démissionner.

A Khan Younès dans le sud de la bande de Gaza, dévastée, affamée et assiégée, des Palestiniens ont en revanche applaudi, chanté et dansé à l'annonce de l'accord, salué par plusieurs pays arabes et occidentaux, selon des images de l'AFP.

Les gens célèbrent sur la place des Otages à Tel-Aviv, l'accord Israël-Hamas, le 9 octobre 2025 ( AFP / MAYA LEVIN )

"Dieu Merci! Malgré tous les morts et la perte d'êtres chers, nous sommes heureux aujourd'hui", a affirmé Ayman al-Najjar à Khan Younès.

"Nous prions Dieu pour que cette fois-ci ce soit la fin de la guerre. Nous avons tellement souffert", a déclaré Oum Fadi Shounnar à Deir el-Balah (centre).

- "Ils reviennent" -

Sur la "place des Otages" à Tel-Aviv, des centaines de personnes se sont rassemblées, beaucoup arborant un autocollant avec l'inscription "Ils reviennent", d'autres s'embrassant et se félicitant.

"Nous attendons ce jour depuis 734 jours", a déclaré Laurence Yitzhak, 54 ans, une habitante de Tel-Aviv. "C'est une grande joie, un immense soulagement mêlé d'angoisse et de peine pour les familles qui n'ont pas connu et ne connaîtront pas cette joie."

Sur les 251 personnes enlevées et emmenées à Gaza, 47 y sont toujours retenues dont au moins 25 sont mortes selon l'armée.

Une photo prise depuis le sud d'Israël, limitrophe de la bande de Gaza, montre un panache de fumée s'élèvant du site d'un bombardement israélien sur le territoire palestinien, le 9 octobre 2025 ( AFP / Ahmad GHARABLI )

Lancée en riposte à l'attaque du 7-Octobre, l'offensive israélienne à Gaza a fait des dizaines de milliers de morts et provoqué un désastre humanitaire. Jeudi, la Défense civile locale a fait état de la poursuite des frappes israéliennes à Gaza.

Selon un responsable palestinien, les otages vivants seront libérés contre près de 2.000 prisonniers palestiniens détenus par Israël, "simultanément à des retraits israéliens spécifiques (de Gaza) et une entrée de (davantage) d'aides humanitaires". Il n'a pas mentionné les otages morts.

De son côté, l'armée israélienne a annoncé se préparer à repositionner ses troupes dans la bande de Gaza, dont elles contrôlent environ 75%.

Des enfants palestiniens célèbrent à Khan Younès l'annonce d'un nouvel accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza, le 9 octobre 2025 ( AFP / Omar AL-QATTAA )

M. Trump s'est dit "fier d'annoncer qu'Israël et le Hamas ont tous deux accepté la première phase" de son plan. "Cela veut dire que TOUS les otages seront libérés très prochainement et qu'Israël retirera ses troupes (de Gaza) jusqu'à la ligne convenue."

Il a ensuite estimé que les otages seraient "de retour lundi", y compris "les corps des (otages) morts".

- Prochaine étape -

Dans un communiqué, le Hamas a annoncé "un accord qui prévoit la fin de la guerre à Gaza, le retrait israélien du territoire, la libération (des otages) et l'entrée des aides humanitaires". Il a appelé M. Trump et "les pays garants à ne pas permettre à (Israël) de se dérober à sa mise en oeuvre".

Selon un responsable du Hamas, les négociations pour la deuxième phase du plan commenceront "immédiatement" après la signature de l'accord sur la première phase. Israël ne s'est pas exprimé à ce sujet.

Un homme se tient à l'intérieur du portail du Centre international des congrès à Charm el-Cheikh en Egypte, le 9 octobre 2025, où Israël et le Hamas ont tenu des négociations indirectes ayant abouti à un accord de cessez-le-feu à Gaza ( AFP / Khaled DESOUKI )

Le plan Trump annoncé le 29 septembre prévoit un cessez-le-feu, un échange dans les 72 heures des otages contre des prisonniers palestiniens, le retrait par étapes de l'armée israélienne de Gaza et le désarmement du Hamas.

Le Hamas réclame le retrait total israélien de Gaza mais n'a pas mentionné son propre désarmement dans sa réponse au plan.

M. Netanyahu a, lui, souligné que son armée resterait dans la majeure partie de Gaza et répété que le Hamas devait être désarmé.

Nombre de jours où les otages, vivants ou tués, ont été retenus dans la bande de Gaza et nombre d'otages relâchés ou bien dont le corps a été rapatrié, au 7 octobre 2025 ( AFP / Sabrina BLANCHARD )

Deux précédentes trêves en novembre 2023 et début 2025 avaient permis le retour d'otages ou de corps de captifs en échange de prisonniers palestiniens, avant de s'effondrer.

L'attaque du 7-Octobre a entraîné la mort de 1.219 personnes, en majorité des civils, selon un bilan établi par l'AFP à partir de données officielles.

En riposte, Israël a lancé une campagne militaire qui a dévasté le territoire, et fait selon le ministère de la Santé du Hamas, plus de 67.194 morts, en majorité des civils.