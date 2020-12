Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Accord GB-UE sur un dispositif douanier pour l'Irlande du Nord, selon une chaîne TV Reuters • 09/12/2020 à 12:53









ACCORD GB-UE SUR UN DISPOSITIF DOUANIER POUR L'IRLANDE DU NORD, SELON UNE CHAINE TV LONDRES (Reuters) - La Grande-Bretagne et l'Union européenne sont parvenus à un accord pour mettre en place un mécanisme de tiers de confiance destiné à faciliter les échanges de marchandises aux frontières de l'Irlande du Nord à partir du 1er janvier, rapporte mercredi la chaîne de télévision publique irlandaise RTE. Un journaliste de la chaîne a précisé que les négociants faisant transiter des produits agroalimentaires de la Grande-Bretagne vers l'Irlande du Nord seraient dispensés de la fourniture de certificats sanitaires pendant au moins trois mois, afin de faciliter la mise en application des nouvelles règles douanières. (Guy Faulconbridge et Kate Holton, version française Marc Angrand)

