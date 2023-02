Accident de Pierre Palmade : qu’est-ce que le chemsex ?

Le 11 février, au lendemain de l'accident de Pierre Palmade, le procureur du tribunal judiciaire de Melun révèle que les analyses toxicologiques ont mis en évidence que l'humoriste conduisait sous l'emprise de la cocaïne. Très vite, la presse évoque aussi la piste du chemsex : « Je n'ai aucun élément prouvant cela, même si c'est très probablement le cas », confie au Point Jean-Michel Bourles, le procureur de Melun. Chemsex ? Cette contraction des termes anglophones chemicals (produits chimiques) et sex désigne l'usage de stupéfiants dans le cadre de pratiques sexuelles.

Le Point a interrogé le professeur Amine Benyamina, chef du service de psychiatrie et addictologie à l'hôpital Paul-Brousse à Villejuif, coordonnateur du rapport chemsex pour le ministre de la Santé en mars 2022, ainsi que le professeur Laurent Karila, psychiatre à l'hôpital Paul-Brousse et auteur du podcast Michel, drogues et sexe, le duo fatal sur le chemsex, afin de décrypter cette pratique sexuelle et ses dangers.

Le Point : Quels sont les effets recherchés de l'usage de stupéfiants dans la pratique du chemsex ?

Amine Benyamina : La performance sexuelle, avant tout. Un rapport sexuel dure sept minutes en moyenne. Et, quand on est un « chemsexeur », on veut prolonger le plaisir, l'orgasme, l'éjaculation et tout ce

