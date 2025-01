Accès autonome à l'espace, défense spatiale, Lune... : l'Europe face aux défis spatiaux dans la conduite de la guerre

L'Europe doit poursuivre sa stratégie de développement de son autonomie spatiale, qui passe d'abord par une capacité d'accès à l'espace autonome, selon le Cnes.

Une fusée Ariane 6 dans le ciel de Kourou, le 9 juillet 2024. ( AFP / JODY AMIET )

La dimension spatiale est "en train de révolutionner l'art de la guerre", a déclaré mardi 21 janvier le président du Centre national d'études spatiales, Lionel Suchet. Une nouvelle donne qui met la France et l'Europe face à des défis aussi biens économiques que stratégiques, alors même que la relation avec les Etats-Unis est en train de se fragiliser.

Ainsi, la possible priorité de la nouvelle administration américaine accordée à la conquête de Mars plutôt qu'à un retour sur la Lune valide la stratégie européenne d'"autonomie d'accès à l'espace".

Lionel Suchet a énuméré une liste de projets répondant aux quatre "ambitions stratégiques" de souveraineté nationale, excellence scientifique, compétitivité économique et climat. "Pour les conflits d'aujourd'hui déjà, et de demain, le spatial a un rôle majeur à jouer", a-t-il dit, en rappelant que le CNES gère le spatial civil et militaire.

Le lanceur Ariane-6 devrait ainsi positionner en février un troisième satellite de reconnaissance optique, CSO-3, pour le compte du ministère des Armées. Il y aura ensuite YODA, deux nano-satellites démonstrateurs pour "tester les capacités de manœuvre dans l'espace" , et contrer le cas échéant des actions hostiles d'autres satellites.

"Compétition" et "coopération"

Certaines missions auront une capacité duale comme CO3D, dont la "grappe" de satellites vise à restituer un "modèle de terrain à grande vitesse", pour des applications civiles comme militaires.

Lionel Suchet n'a pas manqué par ailleurs de souligner l'importance de la coopération via des accords avec 45 pays.

"Le spatial, c'est beaucoup de compétition, de plus en plus, mais c'est aussi de la coopération", a-t-il dit en mettant en exergue SWOT, la mission conjointe Nasa-CNES de mesure des eaux de surface sur Terre.

En revanche, Lionel Suchet a jugé que "ce qui se passe aux Etats-Unis devrait montrer toute l'importance de la stratégie qu'on développe nous depuis plusieurs années, c'est-à-dire d'avoir une capacité d'autonomie de notre politique spatiale et l'autonomie de notre politique spatiale, c'est d'avoir l'autonomie d'accès à l'espace".

Lundi, le président Trump a affirmé que les Américains allaient "planter" le drapeau américain "sur la planète Mars", sans mentionner le retour programmé des astronautes américains sur la Lune, une omission semant le doute sur son programme spatial.

Or, à travers l'Agence spatiale européenne (ESA), le CNES est très impliqué dans le programme Artemis de retour sur la Lune . Que ce soit pour la station orbitale lunaire Gateway, les véhicules de transport ou la partie support de la capsule habitée Orion.

"Donc si tout ça est remis en question parce qu'il faut mettre tous les budgets américains et toutes les ressources sur l'annonce qui a été faite hier, ça peut changer la donne", selon Lionel Suchet. "Il faudra s'adapter", a-t-il ajouté, "tout comme pour les programmes de coopération qu'on a avec eux sur les sujets climatiques". Car, comme il l'a rappelé, "ce sujet-là pourrait être remis en question".