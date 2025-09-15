 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Abrogation de la réforme des retraites : Sophie Binet appelle Sébastien Lecornu à éviter de "rejoindre le cimetière des Premiers ministres"
information fournie par Boursorama avec Media Services 15/09/2025 à 09:00

La syndicaliste a demandé que le nouveau Premier ministre "enterre le budget Bayrou définitivement".

Sophie Binet à Paris, le 29 août 2025. ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

La secrétaire générale de la CGT, Sophie Binet, a appelé le nouveau Premier ministre, Sébastien Lecornu, à des "actes de rupture" s'il veut rester en poste à Matignon.

"Je vais lui dire que s'il ne veut pas rejoindre le cimetière des Premiers ministres qui est déjà bien rempli, il faut qu'il pose des actes de ruptures immédiats, et ça commence par l'abrogation de la réforme des retraites , cette blessure démocratique et sociale",a-t-elle déclaré sur TF1 .

Mais ce n'est pas tout. La syndicaliste a également demandé que Sébastien Lecornu "enterre le budget Bayrou définitivement", "qu'il débloque de l'argent pour nos services publics qui n'en peuvent plus" ou encore "qu'il prenne des mesures pour augmenter les salaires et les pensions".

Par ailleurs, Sophie Binet a demandé au patronat d'arrêter de "pleurnicher" et à cesser de faire des "caprices d'enfants gâtés", mettant en avant les "milliards d'aides consenties" chaque année aux entreprises. La numéro un de la centrale syndicale réagissait aux propos du président du Medef Patrick Martin qui a prévenu samedi qu' une "grande mobilisation patronale" serait organisée si les impôts des entreprises étaient augmentés dans le cadre du budget 2026.

"Ça fait 8 ans que le patronat écrit directement toutes les orientations et toutes les politiques d'Emmanuel Macron avec des ministres qui sont les porte-serviettes des patrons", a-t-elle estimé.

211 milliards d'aides aux entreprises

"Je pense qu'il faut que les patrons retrouvent la voie de la décence, ça n'est plus possible qu'ils passent leur temps à pleurnicher alors que les dividendes atteignent des records en France, alors que les résultats du CAC 40 sont florissants", a-t-elle fustigé. "Il y a 211 milliards d'aides qui sont consenties chaque année sans condition ni contrepartie aux entreprises . Ça n'est plus possible que pour les patrons, ça soit uniquement des droits et jamais des devoirs."

Pour la numéro un de la CGT, "la situation de l'emploi est catastrophique aujourd'hui avec des emplois qui sont supprimés dans l'industrie malgré ce niveau d'aide record pour les entreprises et ces baisses d'impôts massives pour les plus riches".

"Nous, depuis huit ans, la ceinture a été bien serrée, on a eu à subir une réforme violente du code du travail, cinq réformes de l'assurance-chômage, une réforme des retraites , et il faudrait encore qu'on passe à la caisse", a-t-elle ajouté. "Là, la roue doit tourner, c'est plus possible que le patronat fasse des caprices d'enfants gâtés."

Budget France
Crise de gouvernement
Réforme des retraites

1 commentaire

  • 09:09

    C'est une malade cette binet, incapable de comprendre dans quelle situation financiere se trouve notre pays. Est ce du a un manque d'intelligence ou à un dogmatisme dangereux?

Signaler le commentaire

