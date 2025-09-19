Abbas s'adressera à l'Assemblée générale de l'Onu malgré Trump

L'Assemblée générale des Nations unies a voté vendredi à une écrasante majorité pour autoriser le président de l'Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, empêché de se rendre aux Etats-Unis par Donald Trump, à s'exprimer par liaison vidéo lors de sa réunion annuelle la semaine prochaine à New York.

La résolution a été votée par 145 voix pour et 5 voix contre, six autres pays choisissant de s'abstenir.

(Michelle Nichols, Jean-Stéphane Brosse pour la version française)