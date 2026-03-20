Abandon du procès contre Gerry Adams après un accord avec trois victimes d'attentats de l'IRA

Gerry Adams quitte la Haute Cour de Londres, le 12 mars 2026 ( AFP / Toby Shepheard )

Le procès intenté au civil devant la Haute Cour de Londres contre Gerry Adams, le dirigeant historique du parti nationaliste irlandais Sinn Fein, a été abandonné vendredi, après un accord conclu avec les trois plaignants, victimes d'attentats de l'Armée républicaine irlandaise (IRA).

"Je suis disposé à rendre une ordonnance sous la forme convenue par les parties, à savoir que la demande est abandonnée", a déclaré vendredi le juge Jonathan Swift. Les détails de l'accord n'ont pas été dévoilés.

M. Adams, qui n'était pas présent à l'audience vendredi, s'est félicité dans un communiqué publié sur X "de la décision prise aujourd'hui par les plaignants", qui marque selon lui "une fin catégorique à une affaire qui n'aurait jamais dû être engagée".

C'était la première fois que l'ancien chef politique nord-irlandais de 77 ans comparaissait devant un tribunal anglais.

Les trois plaignants ont été blessés lors d'attentats commis en Angleterre qui ont fait trois morts entre les années 1970 et 1990, pendant la période dite des "Troubles" en Irlande du Nord.

Il s'agit de John Clark, victime de l'attentat à la bombe du tribunal de l'Old Bailey à Londres en 1973; Jonathan Ganesh, victime de l'attentat à la bombe des Docklands de Londres en 1996; et Barry Laycock, victime de l'attentat à la bombe du centre commercial Arndale à Manchester en 1996.

Tous réclamaient à Gerry Adams une livre (soit 1,20 euro) symbolique au titre des dommages et intérêts.

- "Cause républicaine" -

Barry Laycock, une victime d'un attentat à Manchester en 1996, devant la Haute cour de Londres, le 9 mars 2026 ( AFP / CARLOS JASSO )

A cette époque, Gerry Adams était le leader du Sinn Fein, le bras politique de l'IRA. Ses liens présumés avec les paramilitaires lui ont valu plusieurs séjours en prison dans les années 70, sans que la justice ne parvienne jamais à établir ces liens.

Lors d'une audience mardi devant la Haute Cour, Gerry Adams a démenti à plusieurs reprises toute appartenance à l'IRA. Il a affirmé, dans un témoignage écrit, n'avoir "jamais été impliqué ou avoir eu connaissance en avance" des trois attentats à la bombe lors desquels les plaignants ont été blessés.

Vendredi, il a dénoncé "les calomnies et les fausses accusations portées contre" lui, et réaffirmé "la légitimité de la cause républicaine et le droit du peuple d'Irlande à la liberté et à l'autodétermination".

Les victimes estimaient que Gerry Adams était "aussi impliqué que les personnes qui ont posé et déclenché ces bombes", avait déclaré lundi devant le tribunal Anne Studd, l'une des avocates des plaignants.

Les "Troubles" ont duré 30 ans et fait près de 3.500 morts, jusqu'à la signature des accords de paix du Vendredi Saint en 1998, dont Gerry Adams était l'un des négociateurs.

Ils ont opposé nationalistes républicains, principalement catholiques et favorables à la réunification de l'île d'Irlande, et loyalistes essentiellement protestants, attachés au maintien de la province sous la couronne britannique et appuyés par son armée.