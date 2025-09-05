 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
A69: le ministre des Transports espère un chantier terminé "dans une année"
information fournie par AFP 05/09/2025 à 12:31

Le chantier de construction de l'autoroute A69 entre Toulouse et Castres, à Maurens-Scopont, le 10 juillet 2025 dans le Tarn ( AFP / Matthieu RONDEL )

Le chantier de l'A69, autoroute contestée entre Toulouse et Castres, "revient à plein régime", a affirmé vendredi le ministre des Transports, Philippe Tabarot, venu voir dans le Tarn des travaux qu'il espère voir terminés "dans une année".

C'est "l'objectif qui a été fixé à Atosca (futur concessionnaire, en charge des travaux) avec des perspectives positives", a déclaré le ministre, souhaitant que l'inauguration de l'autoroute ait lieu "dans une grande année, environ 12 à 13 mois supplémentaires".

Interrogé sur l'audience devant la cour administrative d'appel de Toulouse qui doit examiner au fond, aux alentours de la fin du mois de novembre, les recours des opposants à l'autoroute, M. Tabarot s'est dit "optimiste".

"Je pense et j'espère que la cour administrative d'appel a compris l'intérêt de ce projet et que tout a été fait dans les règles", a dit le ministre.

"Nous respecterons bien sûr les prochaines décisions de justice et nous espérons que ces décisions de justice seront respectées également par les opposants du projet, qu'ils accepteront: on est dans un Etat de droit, quelle que soit la décision, il faut la respecter", a déclaré M. Tabarot.

Concernant cette échéance devant la justice, le directeur général d'Atosca, Martial Gerlinger, a déclaré: "je suis là pour respecter un contrat, pour livrer une autoroute attendue sur ce territoire et je suis là bien entendu pour respecter les décisions de justice et je n'ai rien d'autre à dire à ce sujet".

Le chantier de construction de l'autoroute A69 entre Toulouse et Castres, Verfeil, le 10 juillet 2025 dans le Tarn ( AFP / Matthieu RONDEL )

"Ca fait deux mois et demi qu'on travaille, avec quasiment le même effectif que celui du moment de l'arrêt, on est à 800 personnes qui travaillent sur le chantier, 320 engins, (...) on a tout fait pour que rapidement on fasse revenir le personnel de toute la France", a également déclaré M. Gerlinger, à propos de la reprise des travaux.

Fin février, le tribunal administratif de Toulouse avait jugé qu'il n'y avait pas de "raison impérative d'intérêt public majeur" (RIIPM) justifiant l'impact environnemental causé par le projet, ce qui avait conduit à un arrêt des travaux.

Le chantier de construction de l'A69 entre Toulouse et Castres, le 10 juillet 2025 à Saint-Germain-des-Prés, dans le Tarn ( AFP / Matthieu RONDEL )

Mais en mai, la cour administrative d'appel avait fait droit à une demande de l'Etat et du futur concessionnaire, visant à les faire reprendre.

Depuis le printemps 2023 et les premiers coups de pioche de ce chantier visant à créer 53 km de voie rapide entre Castres et Toulouse, la contestation a pris différentes formes: manifestations, grèves de la faim, occupations d'arbres au coeur de zones à défendre (ZAD), ou encore recours juridiques.

Début juillet, plusieurs centaines de personnes s'étaient encore rassemblées dans le Tarn pour une "turboteuf" contre l'autoroute.

Environnement
