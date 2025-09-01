À Tianjin, Xi Jinping dévoile sa vision d'un nouvel ordre mondial

(Actualisé avec déclarations de Xi)

par Laurie Chen et Mei Mei Chu

Le président chinois Xi Jinping a proposé lundi une nouvelle "Initiative de gouvernance mondiale" à l'occasion du sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai (OCS), partageant sa vision d'un nouvel ordre sécuritaire et économique mondial en forme de défi aux Etats-Unis.

L'OCS va "promouvoir la démocratisation des relations internationales et renforcera la représentation des pays en développement", a déclaré le président chinois devant une vingtaine de dirigeants mondiaux.

"Le monde est entré dans une nouvelle période de turbulences et de changement, et la gouvernance mondiale se trouve à un nouveau tournant", a déclaré Xi Jinping depuis Tianjin, ville du nord de la Chine qui accueille le sommet de l'OCS.

"Nous devons continuer à prendre position clairement contre l'hégémonisme et la politique de puissance et pratiquer le vrai multilatéralisme", a-t-il ajouté en forme d'attaque voilée à Washington.

Mais le dirigeant chinois n'a pas partagé de mesures politiques concrètes dans son discours qui s'inscrit dans une vision géopolitique plus globale présentée ces dernières années par Pékin qui, selon certains observateurs, n'a eu que peu de résultats tangibles au-delà de la promotion du rôle de la Chine dans la gouvernance mondiale.

Plus d'une vingtaine de dirigeants mondiaux, parmi lesquels le président russe Vladimir Poutine et le Premier ministre indien Narendra Modi, ont assisté à la cérémonie, en forme de démonstration de la solidarité du 'Sud Global'.

Initialement composée de six pays d'Eurasie, l'OCS compte désormais dix membres permanents et 16 pays observateurs.

Plus tôt, à l'occasion de son discours inaugural, Xi Jinping a plaidé en faveur d'une mondialisation économique plus inclusive dans un contexte de bouleversements commerciaux, dans le sillage des droits de douane américains.

Xi Jinping a vanté le "marché gigantesque" et les opportunités économiques dans des domaines tels que l'énergie, la science et l'industrie verte.

Le président chinois a également appelé lundi les partenaires du forum régional à s'"opposer à la mentalité de Guerre Froide et à la confrontation entre blocs", ainsi qu'à soutenir les systèmes commerciaux multilatéraux, dans ce qui s'apparente à une pique à l'égard de la politique de droits de douane de Donald Trump.

La guerre commerciale déclenchée par le président américain a affecté de manière disproportionnée des économies en développement telles que l'Inde, dont les exportations vers les Etats-Unis sont visées depuis la semaine dernière par des droits de douane de 50%.

D'après des analystes, Pékin entend profiter du sommet pour mettre en avant une vision de gouvernance mondiale représentant une alternative à l'ordre international régi par les Etats-Unis, sur fond de politiques erratiques menées par Washington et du retrait américain d'organisations multilatérales.

Ce rendez-vous, à l'ampleur sans précédent, permet également à la Chine de réparer ses liens avec l'Inde. Xi Jinping et Narendra Modi, qui effectue là sa première visite en Chine en sept ans, sont convenus dimanche que leurs pays étaient des partenaires et non des rivaux, discutant de moyens d'améliorer leurs relations commerciales dans le contexte des droits de douane.

(Reportage de Laurie Chen et Mei Mei Chu, avec Liz Lee et Qiaoyi Li à Shanghai; version française Jean Terzian et Zhifan Liu, édité par Kate Entringer)