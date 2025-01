À Reims, Luka Elsner serait sur la sellette

La défaite de trop, déjà ?

Arrivé l’été dernier à Reims après un passage réussi au Havre, Luka Elsner connaît plus de difficultés cette saison en Champagne. Son équipe s’est inclinée ce samedi face à Nice (2-4), son groupe et lui-même ont reçu une soufflante de la part des supporters, et les chiffres ne sont pas fameux : sur les dix derniers matchs de Ligue 1, Reims a pris seulement six points . Le siège du Slovène commence à chauffer, et selon les informations de L’Équipe , une réunion de crise aura même lieu ce lundi , où il s’agira de savoir pour les dirigeants s’ils maintiennent Elsner en poste ou non. « C’est très chaud pour lui » , souffle une source au quotidien sportif.…

AL pour SOFOOT.com