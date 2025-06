À quoi va bien pouvoir ressembler la prochaine quête du PSG ?

Le PSG a atteint son Graal en décrochant sa première Ligue des champions à l'issue d'une finale de rêve face à l'Inter Milan. Et maintenant, de quoi peut bien se mettre à rêver le club de la capitale pour la suite de son histoire ?

Les confettis jonchent encore le sol, l’odeur des milliers de fumigènes craqués à travers la ville s’est à peine dissipée et l’euphorie est encore loin d’être totalement redescendue dans Paris. Gravés à jamais, les souvenirs de ces quelques jours de folie sont encore vivaces et chacun repasse en boucle dans la tête le fil des événements, prolongeant encore un peu ce doux sentiment d’extase qui a accompagné la victoire du PSG en Ligue des champions. Un bonheur après lequel la Ville lumière courait depuis tant d’années, et qu’elle a embrassé à l’unisson depuis samedi. Mais pointe déjà une question à l’horizon : pourra-t-on revivre un jour un tel tourbillon d’émotions, décuplées par la beauté d’une première fois ? Les Rouge et Bleu sont enfin parvenus à terrasser le boss de fin qu’ils s’étaient eux-mêmes définis voilà quatorze ans lors de l’arrivée des Qataris à la tête du club. Et pourtant, le jeu doit bien continuer.

Une si longue quête

Dès l’arrivée de Qatar Sports Investments (QSI) à la tête du club en juin 2011, l’objectif avait été fixé : remporter un jour la Ligue des champions, si possible dans les cinq ans. Il aura fallu attendre neuf de plus pour atteindre le Graal. Chaque année, c’est par le prisme de ses prestations européennes, une fois le printemps venu, que la saison du PSG était jugée, quels que puissent être les accomplissements nationaux, devenus des lots de consolation au fil des années. Chaque année, c’est avec cet objectif en tête que la moindre recrue était réfléchie, l’équipe construite, l’entraîneur conservé ou jeté à la poubelle. Plus d’une décennie durant, le cœur du PSG aura donc battu la chamade au rythme de cette quête devenue une obsession, quand les autres se gaussaient de chaque déconvenue.…

Par Tom Binet pour SOFOOT.com