À quoi s’attendre cet été sur les rails ?

Le prix moyen des trains à grande vitesse a augmenté de 7 % en 2023, plus fortement que l'inflation. C'est le constat de l'Autorité de régulation des transports (ART), dont le rapport annuel est sorti jeudi 27 juin. Dans le détail, cette hausse est de près de 10 % pour les TGV Ouigo, l'offre à bas prix de la SNCF, et de 5 % pour les autres offres. Ces prix restent cependant « inférieurs à leur niveau de 2019 », note l'ART.

Le rapport indique que « la concurrence a eu un effet notable sur les prix, qui ont diminué de 10 % sur l'axe Paris-Lyon ». Depuis décembre 2020, et l'ouverture du rail français à la concurrence, la SNCF a vu arriver plusieurs transporteurs rivaux : la compagnie publique espagnole Renfe – sur les lignes Barcelone-Lyon et Madrid-Marseille – et son homologue italien Trenitalia – sur l'axe Paris-Lyon, l'un des plus rentables. La Renfe doit également se lancer sur la ligne Paris-Lyon-Marseille cette année.

Cependant, l'Autorité de régulation des transports observe que cette dynamique est davantage marquée en Espagne avec « des baisses de prix de près de 40 % sur les liaisons en concurrence depuis 2021 ».

En plus d'influer sur les prix, la mise en concurrence affecterait le nombre de places disponibles. « Alors qu'une baisse moyenne du nombre de trains en circulation est constatée en France, les liaisons concernées par la