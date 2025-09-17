Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Message d'information
Message d'alerte
Pour des raisons de sécurité et pour continuer à accéder à votre espace membre, nous vous remercions de bien vouloir valider votre compte membre en cliquant sur le lien suivant :
Je valide mon compte membre
Vous allez recevoir un email à l'adresse indiquée lorsque vous aviez créé votre compte.
Cliquez ensuite sur le lien présent dans le mail. Vous pourrez alors de nouveau accéder à votre compte membre.
Si vous n'avez pas reçu cet email,
contactez-nous
Message d'erreur
Message de confirmation
Un email de confirmation vient de vous être adressé.
Chargement...
Identifiant/Mot de passe oublié
Chargement...
À quoi ressemblera l’économie en 2050 ?
information fournie par Boursorama•17/09/2025 à 12:03
Démographie, climat, technologies et intelligence artificielle : analyse des enjeux et défis économiques de demain avec Bastien Drut, responsable des études et de la stratégie chez CPRAM qu'il détaille dans son guide "Les tendances éco en 50 graphiques" (De Boeck Supérieur).
Le présent contenu est proposé par Boursorama. Cet article ou cette vidéo ne doivent en aucun cas s'apparenter à un conseil en investissement ou une recommandation d'acheter, de vendre ou de continuer à détenir un investissement. Boursorama ne saurait être tenue responsable d'une décision d'investissement ou de désinvestissement sur la base de cet article ou de cette vidéo.
Les socialistes, au centre des attentions de Sébastien Lecornu pour nouer un accord sur le budget 2026, ont regretté mercredi à l'issue d'une première rencontre à Matignon n'avoir rien appris des intentions du Premier ministre, agitant de nouveau la menace d'une ...
Lire la suite
information fournie par Boursorama avec Media Services•17.09.2025•12:37•
Le patron de la Maif reconnaît que certains sociétaires vont devoir "descendre en gamme en assurances". Aléas climatiques et émeutes vont entraîner une hausse des coûts des cotisations d'assurance en 2026, a prévenu mercredi 17 septembre, le patron de la Maif Pascal ...
Lire la suite
information fournie par Boursorama avec AFP•17.09.2025•12:33•
L'inflation dans la zone euro a été stable au mois d'août, se maintenant à 2% sur un an, selon des chiffres révisés mercredi par Eurostat, qui avait fait initialement état d'une légère hausse des prix. Dans sa première estimation publiée début septembre, l'institut ...
Lire la suite
information fournie par Boursorama avec AFP•17.09.2025•12:32•
Les exportations singapouriennes ont de nouveau chuté en août selon les chiffres officiels publiés mercredi, une baisse liée à la diminution des expéditions vers ses principaux marchés: les États-Unis et la Chine. Seconde économie d'Asie du Sud-est, Singapour dépend ...
Lire la suite
Chez Boursorama, nous pensons que l'accès à nos milliers de cotations en temps réel et à une information de qualité ne devrait rien vous coûter.
Tout est disponible gratuitement et sans limite, grâce à une rédaction et à plus de 50 partenaires éditoriaux qui fournissent des informations vérifiées.
En acceptant les cookies, vous autorisez notamment la publicité ciblée, ce qui contribue à assurer la durabilité de notre modèle.
Bonne lecture !
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer