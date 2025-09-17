À quoi ressemblera l’économie en 2050 ? information fournie par Boursorama • 17/09/2025 à 12:03









Démographie, climat, technologies et intelligence artificielle : analyse des enjeux et défis économiques de demain avec Bastien Drut, responsable des études et de la stratégie chez CPRAM qu'il détaille dans son guide "Les tendances éco en 50 graphiques" (De Boeck Supérieur).

