"A qui parler?" : en quête de majorité élargie, le nouveau chef des députés macronistes regrette la "fracturation" de la droite

Sylvain Maillard, nouveau chef de file du groupe Renaissance à l'Assemblée, juge "extrêmement difficile" de nouer des engagements avec Les Républicains, face à un groupe qui a "du mal à trouver son unité".

Sylvain Maillard, le 20 juillet 2023, à l'Assemblée nationale ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

"A qui parler?". Interrogé sur les chantiers parlementaires de la rentrée, face auxquels le camp présidentiel doit constituer une majorité élargie au-delà de son groupe, le nouveau chef de file de Renaissance Sylvain Maillard a déploré jeudi 27 juillet la "fracturation" du groupe Les Républicains, qui met à mal les ambitions d'élargissement de la majorité relative macroniste à l'Assemblée nationale.

"Fracturation structuée, organisée"

Interrogé sur les difficultés de trouver une majorité "efficace" à la rentrée en trouvant des accords avec LR, Sylvain Maillard dresse son constat : "C'est un groupe politique qui a du mal à trouver son unité, avec des individualités très fortes qui sont plus en autonomie qu'en groupe. C'est difficile de pouvoir discuter avec un groupe où on sent qu'il y a un fracturation structurée, organisée".

"Bien sûr qu'on discute avec Olivier Marleix, Eric Ciotti, mais il faut aussi des engagements. Quand on trouve un accord avec un groupe, il faut faire en sorte que l'ensemble du groupe vote. C'est extrêmement difficile avec LR", a t-il déploré, jeudi 27 juillet, à l'antenne de franceinfo. "On peut pas être dans une opposition pour être dans une opposition", a t-il ajouté.

Le député de Paris Sylvain Maillard a été largement élu mercredi nouveau président du groupe politique Renaissance à l'Assemblée nationale, où les députés macronistes l'ont choisi pour succéder à Aurore Bergé, nommée au gouvernement, a-t-on appris auprès du groupe. Sylvain Maillard avait axé sa campagne éclair sur la nécessité de rester "unis" à l'Assemblée face à ceux "qui souhaitent diviser" le pays. Il s'est engagé "à faire vivre le débat" interne, "dans la loyauté" envers l'exécutif mais en défendant les positions du groupe "élaborées collectivement".