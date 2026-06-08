À quelques jours du Mondial, Michel Platini ne lâche pas l’affaire avec Gianni Infantino

Le sens du timing d’un vrai numéro 10 ! À quelques jours du début de la Coupe du monde, Michel Platini a porté plainte ce lundi contre le président de la FIFA Gianni Infantino , l’accusant de « dénonciation calomnieuse » et « trafic d’influence » dans l’affaire qui avait brisé l’ascension de l’ex-boss de l’UEFA vers la présidence de l’instance mondiale du football en 2015. Une action juridique qui implique la « désignation d’un juge d’instruction » , précise-t-il dans un communiqué à l’AFP.

Platini en est à sa deuxième plainte déposée dans ce dossier, la deuxième ayant été classée sans suite en octobre dernier. Depuis, l’ancien numéro 10 de l’équipe de France s’est notamment distingué en s’attaquant de manière très virulente à Infantino dans la presse, et ce, à plusieurs reprises ( « Il aime les riches et les puissants » ). Dans le cadre de cette nouvelle plainte, il vise également deux anciens responsables de la FIFA.…

TJ pour SOFOOT.com