 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

A Pékin, Merz plaide pour des relations plus équitables avec la Chine
information fournie par Reuters 25/02/2026 à 16:06

(Actualisé avec nouvelles déclarations)

par Andreas Rinke

Le chancelier Friedrich Merz a obtenu mercredi, au premier jour de sa première visite officielle en Chine, la promesse par Pékin de l'achat de produits allemands à haute valeur ajoutée et annoncé sans autres détails la commande de dizaines d'Airbus.

"Nous venons d'apprendre que les dirigeants chinois vont commencer un grand nombre d'avions supplémentaires à Airbus", a déclaré Friedrich Merz à des journalistes. "Au total, jusqu'à 120 avions supplémentaires seront commandés à Airbus", a-t-il dit.

Le chef du gouvernement allemand a plaidé pour des relations bilatérales plus fortes mais aussi plus équitables, soulignant que la dynamique actuelle, qui a vu le déficit commercial allemand vis-à-vis de la Chine quadrupler depuis 2020, n'était "pas saine".

"Il y a des défis, dont nous devons parler aujourd'hui, mais le cadre au sein duquel nous opérons est exceptionnellement bon et nous travaillons très bien ensemble depuis ces dernières décennies", a toutefois souligné le chancelier conservateur lors d'une rencontre avec le président Xi Jinping.

"Face à un monde de plus en plus agité et interdépendant, la Chine et l'Allemagne ont besoin de renforcer leur communication stratégique et d'accroître leur confiance mutuelle stratégique", a répondu Xi Jinping. Les deux pays, a-t-il ajouté, doivent être des "partenaires fiables qui se soutiennent l'un l'autre" et des "défenseurs du libre-échange".

Lors d'un entretien avec le Premier ministre Li Qiang un peu plus tôt, Friedrich Merz avait souligné l'importance qu'il attachait aux échanges entre l'Allemagne et la Chine, redevenue le premier partenaire commercial de Berlin l'année dernière.

Mais alors que la balance des paiements penche désormais largement en faveur de la Chine, Friedrich Merz a également insisté sur la nécessité d'une coopération juste et d'une communication transparente.

"Nous avons des préoccupations très spécifiques concernant notre coopération, que nous voulons améliorer et rendre équitable", a-t-il déclaré.

INVESTISSEMENTS

Selon le compte rendu de cet entretien publié par l'agence Chine nouvelle, Li Qiang a dit souhaiter une coopération renforcée entre les deux pays dans les secteurs de l'automobile, de la chimie, de l'intelligence artificielle et de la biomédecine. Le Premier ministre chinois a également assuré que la Chine souhaitait importer d'Allemagne davantage de produits à haute valeur ajoutée.

L'Allemagne, comme l'Europe dans son ensemble, est préoccupée par la sous-évaluation du yuan, les subventions de Pékin à ses entreprises et les surcapacités de l'industrie chinoise, tout en ne cachant pas son appétit pour le gigantesque marché que représente la deuxième puissance économique mondiale.

"Nous voulons des investissements chinois en Allemagne", a insisté Friedrich Merz lors d'une conférence économique à laquelle assistaient les patrons allemands et chinois de grands groupes automobiles et technologiques.

"La Chine poursuivra sans relâche son ouverture de haut niveau et répondra activement aux demandes légitimes des entreprises à capitaux étrangers originaires d'Allemagne et d'autres pays", a assuré quant à lui le Premier ministre chinois.

(Jean-Stéphane Brosse pour la version française, édité par Blandine Hénault et Kate Entringer)

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

1 commentaire

  • 14:58

    Merz va faire comme Merkel qui dépendait à 75% du pétrole russe ! L'Allemagne fait plus de 40% de son commerce avec les chinois , qui veulent la disparition de l'occident ! Ils refusent les droits de douane sur les voitures chinoises en Europe pour continuer à vendre leur Mercedes en Chine... mais c'est Volkswagen qui ferme des usines ! Il ne faut pas oublier que notre devise est "Liberté, Egalité, Fraternité" celle des allemands est "Deutscland über alles"

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • L'Assemblée nationale se prononcera à nouveau mercredi sur la création d'un droit à l'aide à mourir, réforme sociétale majeure débattue depuis plusieurs années ( AFP / Pascal POCHARD-CASABIANCA )
    Les députés s'apprêtent à voter de nouveau sur l'aide à mourir
    information fournie par AFP 25.02.2026 17:02 

    L'Assemblée nationale s'apprête à se prononcer à nouveau mercredi après-midi sur la création d'un droit à l'aide à mourir, réforme sociétale majeure débattue depuis plusieurs années, et qui avait été largement adoptée en première lecture. Avant le scrutin sur l'ensemble ... Lire la suite

  • ( AFP / JEKESAI NJIKIZANA )
    Le Zimbabwe interdit l'exportation de tous les minerais bruts
    information fournie par Boursorama avec AFP 25.02.2026 16:53 

    Le Zimbabwe a ordonné mercredi l'interdiction de toute exportation de minerais bruts et de concentrés de lithium, une mesure destinée à renforcer le contrôle du gouvernement sur ses ressources minières essentielles à la transition énergétique. L'interdiction, avec ... Lire la suite

  • Le joueur de Manchester United Benjamin Sesko à Liverpool, le 23 février 2026. ( AFP / PAUL ELLIS )
    Foot: Manchester United renoue avec le profit après une cure d'austérité
    information fournie par Boursorama avec AFP 25.02.2026 16:44 

    Le club anglais Manchester United, l'un des plus prestigieux de la planète football, a annoncé mercredi une hausse de son bénéfice d'exploitation, dans un contexte de restructuration en profondeur qui a conduit à la suppression de centaines de postes. Le bénéfice ... Lire la suite

  • Le Tapalpa country club, à Tapalpa, au Mexique, le 23 février 2026 ( AFP / Ulises RUIZ )
    Mexique: un country club de luxe, dernier repaire d'"El Mencho"
    information fournie par AFP 25.02.2026 16:37 

    Les touristes se réjouissaient d'un week-end paisible au Tapalpa Country Club, dans une pittoresque localité de l'ouest du Mexique. Mais ils ne savaient pas qu'un puissant baron de la drogue se cachait parmi eux. Dimanche au lever du jour, le crépitement des mitraillettes ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank