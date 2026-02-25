A Pékin, Merz plaide pour des relations plus équitables avec la Chine

(Actualisé avec nouvelles déclarations)

par Andreas Rinke

Le chancelier Friedrich Merz a obtenu mercredi, au premier jour de sa première visite officielle en Chine, la promesse par Pékin de l'achat de produits allemands à haute valeur ajoutée et annoncé sans autres détails la commande de dizaines d'Airbus.

"Nous venons d'apprendre que les dirigeants chinois vont commencer un grand nombre d'avions supplémentaires à Airbus", a déclaré Friedrich Merz à des journalistes. "Au total, jusqu'à 120 avions supplémentaires seront commandés à Airbus", a-t-il dit.

Le chef du gouvernement allemand a plaidé pour des relations bilatérales plus fortes mais aussi plus équitables, soulignant que la dynamique actuelle, qui a vu le déficit commercial allemand vis-à-vis de la Chine quadrupler depuis 2020, n'était "pas saine".

"Il y a des défis, dont nous devons parler aujourd'hui, mais le cadre au sein duquel nous opérons est exceptionnellement bon et nous travaillons très bien ensemble depuis ces dernières décennies", a toutefois souligné le chancelier conservateur lors d'une rencontre avec le président Xi Jinping.

"Face à un monde de plus en plus agité et interdépendant, la Chine et l'Allemagne ont besoin de renforcer leur communication stratégique et d'accroître leur confiance mutuelle stratégique", a répondu Xi Jinping. Les deux pays, a-t-il ajouté, doivent être des "partenaires fiables qui se soutiennent l'un l'autre" et des "défenseurs du libre-échange".

Lors d'un entretien avec le Premier ministre Li Qiang un peu plus tôt, Friedrich Merz avait souligné l'importance qu'il attachait aux échanges entre l'Allemagne et la Chine, redevenue le premier partenaire commercial de Berlin l'année dernière.

Mais alors que la balance des paiements penche désormais largement en faveur de la Chine, Friedrich Merz a également insisté sur la nécessité d'une coopération juste et d'une communication transparente.

"Nous avons des préoccupations très spécifiques concernant notre coopération, que nous voulons améliorer et rendre équitable", a-t-il déclaré.

INVESTISSEMENTS

Selon le compte rendu de cet entretien publié par l'agence Chine nouvelle, Li Qiang a dit souhaiter une coopération renforcée entre les deux pays dans les secteurs de l'automobile, de la chimie, de l'intelligence artificielle et de la biomédecine. Le Premier ministre chinois a également assuré que la Chine souhaitait importer d'Allemagne davantage de produits à haute valeur ajoutée.

L'Allemagne, comme l'Europe dans son ensemble, est préoccupée par la sous-évaluation du yuan, les subventions de Pékin à ses entreprises et les surcapacités de l'industrie chinoise, tout en ne cachant pas son appétit pour le gigantesque marché que représente la deuxième puissance économique mondiale.

"Nous voulons des investissements chinois en Allemagne", a insisté Friedrich Merz lors d'une conférence économique à laquelle assistaient les patrons allemands et chinois de grands groupes automobiles et technologiques.

"La Chine poursuivra sans relâche son ouverture de haut niveau et répondra activement aux demandes légitimes des entreprises à capitaux étrangers originaires d'Allemagne et d'autres pays", a assuré quant à lui le Premier ministre chinois.

