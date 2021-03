À Paris, une première vente aux enchères judiciaire de bitcoins

Depuis la loi Macron, promulguée et publiée au Journal officiel le 7 août 2015, les commissaires-priseurs judiciaires sont habilités à vendre des biens mobiliers incorporels. C'est le cas des bitcoins, une cryptomonnaie apparue en 2009 après la crise financière et pensée comme étant la monnaie du cyberespace. Une sorte d'« or digital » et une valeur refuge pour beaucoup d'investisseurs. Il existe trois façons de se procurer cette monnaie virtuelle. D'une part le minage, en mettant à disposition des réseaux les capacités de calcul de son ordinateur pour valider les transactions. D'autre part en achetant des bitcoins via des plateformes d'échange. Enfin, par la vente d'un service ou d'un bien, en se faisant rémunérer en bitcoins.

Mais jusqu'à ce jour, aucun bitcoin n'a été vendu sous le marteau, contrairement aux États-Unis, habitués à ce genre de ventes depuis 2014, avec la première saisie d'argent virtuel dans l'affaire Silk Road. « C'est totalement inédit. Ça sera la première vente aux enchères publiques judiciaire de cryptomonnaie en France », précise Me Ghislaine Kapandji, qui dispersera le 17 mars - via la plateforme Interenchères - plus de 600 bitcoins répartis en 437 lots. L'occasion pour les initiés de faire de bonnes affaires avec cette monnaie numérique qui attire de plus en plus, comme le révèle

