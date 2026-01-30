A Paris, Rachida Dati veut fermer le Champ-de-Mars et suscite le débat

Sur la pelouse du Champ-de-Mars, en avril 2018 ( AFP / Ludovic MARIN )

Bientôt des grilles autour du Champ-de-Mars ? Le projet de Rachida Dati de fermer le site la nuit déplaît fortement aux défenseurs du patrimoine. Mais ils partagent la volonté de la candidate à la mairie de Paris d'une "reconquête esthétique" du parc.

Le Champ-de-Mars, comme les bois de Boulogne et de Vincennes, "est devenu un lieu d'insécurité récurrent", affirme la candidate des LR et du MoDem à l'Hôtel de ville.

La ministre de la Culture et maire du 7e arrondissement, où se trouve le parc, martèle que les agressions sexuelles y sont quotidiennes, ce qui n'a pu être confirmé par la préfecture de police.

"C'est devenu une zone de non-droit, avec le jour, des vendeurs à la sauvette et arnaqueurs professionnels, et la nuit des bandes rôdant autour des touristes", développe sa porte-parole de campagne Nelly Garnier.

Vue aérienne du Champ-de-Mars ( AFP / Thomas SAMSON )

Rachida Dati, qui réclame régulièrement des mesures de sécurisation, propose dans son programme d'installer une brigade équestre dans le parc et de le fermer complètement la nuit par des grilles "patrimoniales" semblables aux clôtures du parc Monceau ou des Tuileries.

Une aberration pour les défenseurs du patrimoine, déjà échaudés par le mur de verre entourant la tour Eiffel contre le risque terroriste.

"Des grilles viendraient barrer l'une des plus célèbres perspectives de Paris", cette "échappée vers le lointain" qui va de l'Ecole Militaire au Trocadéro en passant sous les arches de la Dame de fer, redoute Julien Lacaze, président de Sites & Monuments.

- "Nous mettre en cage" -

Aujourd'hui propriété de la ville, le Champ-de-Mars était au départ un terrain d'exercice militaire qui a accueilli la fête de la Fédération (1790) puis des expositions universelles. "C'est un espace libre", résume Christine Nedelec, présidente de SOS Paris.

Sur la pelouse du Champ-de-Mars au printemps ( AFP / ALAIN JOCARD )

Au début du XXe siècle il fut réaménagé en parc d'agrément par l'architecte Jean-Camille Formigé et le paysagiste Jean-Claude-Nicolas Forestier, désireux de créer "une continuité avec l'urbanisme", raconte Pierre Lamalattie, auteur d'un ouvrage sur le sujet.

"L'idée, qui a essaimé dans le monde entier, était d'avoir une interpénétration avec la ville grâce à des rues traversantes sécurisant le jardin", explique cet historien de l'art. "Il y a un fonctionnement automatique qui fait que l'espace n'a pas besoin d'être clos", analyse-t-il.

"Quand je pense que certaines veulent nous enfermer derrière des barreaux et mettre le Champ-de-Mars en cage !", s'est étranglée la maire socialiste sortante Anne Hidalgo.

Une fermeture nocturne de l'un des plus grands espaces verts de la capitale exclurait ceux qui viennent y pique-niquer le soir, faire un footing, veiller sur la pelouse en regardant scintiller le monument..., énumère, agacé, Jean-François Martins, le patron de la société d'exploitation de la tour Eiffel (Sete).

"L'avantage d'un parc ouvert c'est de permettre le passage entre le VIIe et le XVe arrondissements", relève en outre Gérard Der Agobian, président des Amis du Champ-de-Mars.

Ce dernier se dit néanmoins "partagé" sur la sécurisation par des grilles car, "même s'il n'y a pas d'agressions massives, les riverains éprouvent un sentiment d'insécurité".

"En matière de sécurité il y a objectivement des progrès", souligne le patron de la tour Eiffel. "Ca reste néanmoins un site touristique dense attirant forcément ceux qui veulent profiter de l'insouciance des touristes. Mais des grilles créeraient une concentration encore plus propice à la délinquance", selon lui.

- "Champ de foire" -

Au-delà d'assurer la sécurité, le projet de Rachida Dati s'inscrit dans une "reconquête esthétique" du jardin en le préservant de la "surexploitation évènementielle et commerciale", précise Nelly Garnier.

Une nécessité pour les défenseurs du patrimoine aux yeux desquels le site est devenu moins désirable, faute d'entretien.

Rachida Dati veut une "reconquête esthétique" du Champ-de-Mars ( AFP / ALAIN JOCARD )

"Il faut arrêter d'en faire un champ de foire ! Il y a des évènements en permanence, ça massacre les pelouses", s'emporte Didier Rykner, directeur de la rédaction de La Tribune de l'Art.

Lors du démontage, au printemps 2025, du Palais Ephémère, "la pelouse a été raclée et les racines des arbres arrachées", déplore Christine Nedelec.

Mais la mairie de Paris a "fini par prendre conscience que c'est un écrin magnifique, qui a accueilli les JO. Et donc qu'il fallait diminuer les évènements et mieux l'entretenir", selon elle.