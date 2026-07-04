A Paris, la baignade dans la Seine fait son retour pour l'été

Un maître-nageur surveille la Seine au site de baignade de Grenelle, à Paris, le 29 juin 2026 ( AFP / Julie SEBADELHA )

Parisiens et touristes ont retrouvé samedi les joies de la baignade dans la Seine, avec la réouverture pour l'été de trois sites surveillés et gratuits, hérités des Jeux olympiques de 2024, un répit bienvenu dans une capitale déjà éprouvée par la canicule.

Au pied de la tour Eiffel, sur le site de Grenelle (15e arrondissement), des nageurs faisaient la brasse ou discutaient au premier jour de l'ouverture des sites, appuyés sur leur flotteur jaune, obligatoire en raison du courant, sous l'œil de maîtres-nageurs en t-shirt fluo postés sur le quai de bois.

"C'est mieux que la piscine, c'est pas tout à fait la plage mais ça donne un sentiment d'être déjà un petit peu en vacances", sourit Lauriane Fiorentino, employée d'une entreprise de construction.

Sur les quais, où d'autres bronzent tandis que le métro aérien défile sur le pont de Bir-Hakeim, les touristes ne boudent pas leur plaisir. "Regardez cette eau, la tour Eiffel est en arrière-plan (...) Franchement, est-ce que ça peut être plus beau que ça?", s'enthousiasme Benjamin Doncan, un Américain venu avec ses petits-neveux.

Des baigneurs dans la Seine à Paris le 12 août 2025 ( AFP / Dimitar DILKOFF )

Après un siècle d'interdiction levée dans la foulée des JO-2024, les trois sites, qui avaient attiré près de 100.000 visiteurs l'an dernier, rouvrent gratuitement jusqu'à fin août. Ils sont situés à Bercy (12e), Grenelle et dans le bras Marie, au cœur de Paris.

La qualité de l'eau, très dépendante de la météo, y est testée plusieurs fois par jour et signalée aux baigneurs par un système de drapeaux vert, orange et rouge.

"J'avais un peu peur, mais il y a des tests qui sont faits tous les matins", confie Pierre Aboukrat, employé de la mairie du 15e arrondissement. "Après je fais attention, je ne bois pas la tasse (...) C'est sécurisé, donc ça va", ajoute-t-il.

La baignade reste également autorisée dans une portion du canal Saint-Martin, ouverte prématurément à la mi-juin par le maire PS Emmanuel Grégoire en pleine canicule, mais uniquement le dimanche. Les amateurs de canaux pourront en revanche piquer une tête tous les jours dans le bassin de la Villette sur le canal de l'Ourcq.

Cinq sites de baignade ouvrent en outre dans la Marne, dont un nouveau à Neuilly-sur-Marne (Seine-Saint-Denis).