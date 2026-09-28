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A Metz, séquence européenne pour le pape Léon XIV et Emmanuel Macron
information fournie par Reuters 28/09/2026 à 14:32

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Le pape Léon se rend en France

Le pape Léon se rend en France

Le ‌pape Léon XIV conclut ce lundi sa tournée en ​France par une dernière étape à Metz, non loin de la frontière allemande, pour une séquence dédiée à ​l'Europe et à la paix en présence du président Emmanuel Macron.

A ​son arrivée à l'aéroport de ⁠Metz-Nancy en provenance de Lourdes (Hautes-Pyrénées) le souverain pontife ‌a été accueilli par le ministre de l'Intérieur chargé des cultes, Laurent Nunez, et le ​cardinal de Metz, ‌Mgr Philippe Ballot.

Dans cette région marquée par ⁠les guerres mais aussi par la réconciliation franco-allemande, le souverain pontife rendra hommage à Robert Schuman, figure locale ⁠ayant oeuvré ‌pour la construction européenne, en cours de ⁠béatification.

Après une rencontre avec les représentants d'autres religions, ‌Léon XIV prononcera un discours sur "les racines de ⁠l'Europe pour la paix et l'unité".

Outre Emmanuel ⁠Macron, seront présents ‌le Grand-Duc de Luxembourg, le Premier ministre du Luxembourg, ​l'ancien président de la ‌Commission européenne Jean-Claude Juncker, ainsi que la ministre-présidente du Land voisin de ​Sarre.

Une déambulation en "papamobile" est prévue dans les rues de Metz avant une messe en la ⁠cathédrale Saint-Etienne en présence d'Emmanuel Macron, qui n'avait pas assisté aux autres offices célébrés par le pape en France.

Le président "a réorganisé son agenda" de lundi à cette fin, a fait savoir l'Elysée.

(Reportage Elizabeth Pineau, édité par ​Benoit Van Overstraeten)

Emmanuel Macron
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