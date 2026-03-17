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Strasbourg: le candidat Horizons s'allie avec Catherine Trautmann (PS)
information fournie par AFP 17/03/2026 à 12:13

Pierre Jakubowicz, candidat Horizons à Strasbourg, pose le 11 mars 2026 avant un débat sur la chaîne ICI Alsace à Strasbourg ( AFP / SEBASTIEN BOZON )

Pierre Jakubowicz, candidat Horizons à Strasbourg, pose le 11 mars 2026 avant un débat sur la chaîne ICI Alsace à Strasbourg ( AFP / SEBASTIEN BOZON )

Pierre Jakubowicz, candidat Horizons à Strasbourg, a annoncé mardi s'allier avec la socialiste Catherine Trautmann, arrivée en tête du premier tour des municipales, afin de "combattre" la liste Les Ecologistes-LFI menée par la maire sortante.

Pour le centriste, qui a obtenu 5,10% des voix au premier tour, il s'agit de "s'unir dans l'intérêt général de Strasbourg pour faire front contre l'arrivée au pouvoir de cette extrême gauche radicale".

Dimanche, Catherine Trautmann a obtenu 25,93% des voix, talonnée par le LR Jean-Philippe Vetter (24,23%). La maire sortante Jeanne Barseghian (Les Ecologistes) est arrivée en troisième position avec 19,72% des voix.

Mme Barseghian et le candidat LFI Florian Kobryn, qui avait obtenu 12,03% des suffrages, ont annoncé lundi fusionner pour le deuxième tour.

"En tant que responsable politique, je ne veux pas simplement dénoncer cet accord, je veux le combattre", a déclaré M. Jakubowicz.

"Nous avons besoin de faire appel à tous ceux qui sont inquiets ou déçus par cet accord qui a été passé entre la maire sortante Jeanne Barseghian et Florian Kobryn de LFI", a abondé Catherine Trautmann.

La socialiste a dit "se réjouir" de l'alliance nouée avec M. Jakubowicz avec lequel elle partage "les mêmes valeurs fondamentales".

"Aujourd'hui, je fais un appel à tous les Strasbourgeois qui se trouvent et qui se situent volontiers et volontairement dans l'arc républicain, je les appelle à nous soutenir", a déclaré Mme Trautmann, assurant qu'être "d'horizons différents sur le plan politique n'empêche pas de partager un socle commun et d'avoir un projet commun".

A l'issue du premier tour des municipales, "nous étions trois à pouvoir participer à la construction d'une convergence républicaine contre la France insoumise", a souligné M. Jakubowicz, regrettant "l'entêtement" du candidat LR, qui a préféré "continuer cette aventure en solitaire quitte à faire réélire Jeanne Barseghian et quitte à ouvrir les portes du pouvoir à la France insoumise dans notre ville".

A l'annonce de l'accord entre Catherine Trautmann et Pierre Jakubowicz, la cheffe des Ecologistes Marine Tondelier a appelé le premier secrétaire du Parti socialiste Olivier Faure à "tenir sa parole et (lui) retirer l'investiture PS". Les candidats socialistes "ne peuvent rester sur une liste d'union avec la droite".

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