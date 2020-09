À Lyon, la Fête des lumières coûte que coûte

La crise sanitaire n'aura pas raison de la Fête des lumières. Après avoir froissé une partie des Lyonnais en critiquant le Tour de France et en boudant la cérémonie du vœu des échevins, le nouveau maire écologiste de Lyon promet de tout faire pour conserver, malgré les restrictions imposées par le Covid-19, cette fête qui rassemble habitants et visiteurs autour du 8 décembre, chaque année depuis 1852. « Il y aura bien une Fête des lumières cette année, malgré les nombreux appels à l'annulation que j'ai reçus, y compris des plus hautes autorités », a confirmé l'édile devant son conseil municipal.

À l'heure où le gouvernement vient de limiter à un millier la jauge des rassemblements, il semble pourtant bien difficile d'organiser cet événement festif qui s'étend dans les espaces publics de la ville pendant plusieurs nuits en rassemblant plusieurs centaines de milliers de visiteurs chaque soir. « Les contraintes liées à la crise sanitaire ne nous permettent pas actuellement d'organiser l'édition 2020 de la Fête des lumières puisqu'il n'est plus possible de rassembler plus de mille personnes, mais, aujourd'hui, je veux faire le pari qu'on arrivera à endiguer l'épidémie lors des prochaines semaines », avance Grégory Doucet.

« C'est l'un des rendez-vous les plus importants de la vie de cette ville », plaide

