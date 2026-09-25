Le salaire de base dans le privé augmente plus vite que l'inflation au 2ème trimestre

( AFP / MYCHELE DANIAU )

Le salaire mensuel de base (SMB) dans le secteur privé a augmenté de 2% sur un an au deuxième trimestre 2026, soit plus que la hausse des prix à la consommation qui a atteint 1,7% entre juin 2025 et juin 2026, a rapporté vendredi la Dares.

Au premier trimestre, la hausse du SMB, qui ne prend en compte ni les primes, ni aucun autre élément de rémunération variable comme les heures supplémentaires, avait été de 1,7% et l'inflation hors tabac au même niveau, précise le service des statistiques du ministère du Travail.

En glissement annuel, le SMB avait évolué moins vite que les prix du troisième trimestre 2021 au troisième trimestre 2023, avant de reprendre une progression en euros constants.

Sur un trimestre, le SMB progresse de 0,7% au deuxième trimestre 2026, avec une hausse plus marquée pour les employés (1%) que pour les ouvriers (0,8%), les cadres (0,6%) et les professions intermédiaires (0,5%).

Au deuxième trimestre également, l'indice du salaire horaire de base des ouvriers et des employés (SHBOE) s'est lui inscrit en hausse de 2,1% sur un an.